São José de Ribamar recebe IFMA e se consolida como grande parque educacional no Maranhão

Com a inauguração oficial do campus do Instituto Federal do Maranhão (IFMA) em São José de Ribamar, a cidade se consolida como um dos polos de educação do estado. A entrega foi feita nesta segunda-feira (02) pele ministro da Educação, Mendonça Filho, e contou com a participação do governador Flávio Dino.

O IFMA de São José de Ribamar já vinha abrigando atividades desde março. A cidade também vem recebendo desde 2015 investimentos do Governo do Estado na educação, como é o caso da instalação de uma unidade plena do Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia (IEMA) e a reforma do Centro de Educação Integral Cidade de São José de Ribamar (Caic).

“Temos aqui instalado em São José de Ribamar um dos maiores parques educacionais de todo o estado. Temos o Instituto Federal, o Instituto Estadual, temos uma escola de tempo integral, temos os Liceus ribamarenses e toda a vasta rede de educação infantil e ensino fundamental”, disse o governador.

“Isso é de fato o caminho do desenvolvimento verdadeiro, que não é feito de supostas grandiosas obras. Às vezes essas obras exigem uma maturação longa e demoram a ser compreendidas. A maior obra de qualquer sociedade que se pretende civilizada é abrir as avenidas de oportunidade e de sonhos para sua juventude. É assim no mundo inteiro e é assim hoje no Maranhão”, acrescentou.

O ministro da Educação afirmou que tem com o Estado “várias parcerias no campo da educação técnica e apoio na educação básica. Até o final do ano voltarei ao Maranhão para entregar um navio-escola para a Universidade Federal do Maranhão”.

De acordo com o secretário estadual da Educação, Felipe Camarão, a entrega do IFMA “vem se somar a todas as ações que o Governo do Estado vem desenvolvendo na área da educação básica e na educação tecnológica”.

“Temos um diálogo permanente com o Ministério. Nós temos priorizado a educação, e o apoio federal é fundamental para que isso aconteça. Compreendemos que com essa ação conjunta entre os vários governos podemos melhorar a educação”, disse Flávio Dino.

IFMA

A sede definitiva do Campus São José de Ribamar do IFMA tem 4.421 metros quadrados de área construída e dispõe de nove salas de aula, sete laboratórios, sala de multimeios, biblioteca, setor administrativo, lanchonete e área de vivência e tem capacidade de atendimento de até 1.200 alunos de forma presencial.

Atualmente, o Campus da rede federal já atende 910 alunos e oferece cinco cursos técnicos de nível médio: Administração, Eletroeletrônica, Informática para Internet, Programação de Jogos Digitais e Redes de Computadores.

O Campus São José de Ribamar também oferta cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC), e já capacitou cerca de 320 trabalhadores em cursos técnicos. Recentemente também passou a oferecer educação à distância, com abertura de 50 vagas do curso de Informática.