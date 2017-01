São Félix de Balsas receberá recuperação integral do Sistema de Abastecimento de água

Em continuidade à reunião feita com o Governo do Estado na última semana, a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão (Caema) fará a recuperação integral do sistema de abastecimento de água do município de São Félix de Balsas, no sul do Maranhão. A recuperação integral de sistemas está inclusa nas metas do programa ‘Água para Todos’, do Governo do Estado para o ano de 2017.

O prefeito de São Félix de Balsas, Márcio Pontes, e o vice-prefeito, Ronaldo Dourado, estiveram em reunião com o diretor-presidente da Caema, Davi Telles, para traçar metas e conhecer o que envolve o Programa de Recuperação de Sistemas.

Para São Félix de Balsas, está prevista a construção de uma Estação de Tratamento de Água de 100m³, a ampliação de 4.500m de rede de distribuição DN 50 a 100, aquisição e instalação de 600 hidrômetros, 450 novas ligações domiciliares, 250m de anel de distribuição DN 150, Implantação de 400m de adutora de água bruta DN 150, implantação de 600m de adutora de água tratada, aquisição e instalação de 2 conjuntos motobomba de água tratada e 2 de água bruta, além da construção de um escritório.

“Quando a cidade foi fundada, foi implantado um pequeno sistema de abastecimento, feito há décadas e sem investimento ao longo dos anos, que não acompanhou o crescimento da cidade. Este sistema é um sonho para São Félix de Balsas. Já temos o recurso garantido pelo Governador e pelo presidente da Caema, e temos confiança que resolveremos um problema antigo e levaremos água na torneira para o povo de São Félix de Balsas”, disse o prefeito Márcio Pontes.

“A recuperação de Sistemas está entre as nossas prioridades para 2017, e foi uma determinação estratégica do Governo do Estado para que o programa aconteça de forma rápida e efetiva nos municípios. Em São Félix de Balsas, o investimento será de R$1.535.000,00 e beneficiará uma população que sofre há muito tempo com o desabastecimento”, pontuou o presidente da Caema, Davi Telles.