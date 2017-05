Salto de qualidade marca os 186 anos da Biblioteca Pública Benedito Leite

Com avanços na qualidade do atendimento, ampliação do acervo e dos recursos de acessibilidade, a Biblioteca Pública Benedito Leite (BPBL) comemora, nesta quarta-feira (3), 186 anos. Equipamento cultural do Governo do Maranhão, sob a coordenação da Secretaria de Estado da Cultura e Turismo (Sectur), a fundação da Biblioteca remonta ao século XIX, aberta oficialmente ao público em de 1831, conhecida primeiramente como Livraria Pública.

Nos últimos anos a Biblioteca Pública Benedito Leite intensificou suas ações dando um salto de qualidade em sua estrutura e sistema para levar conhecimento e conforto aos visitantes. Em recente levantamento os números mostram resultados significativos de 2015 a 2017. Novos documentos inseridos no acervo (6.288); acervo digital (3.000); diários oficiais digitais (2.646); atendimento ao usuário (52.181); emissão de novas carteiras (3.300); empréstimos domiciliares (28.487); e visitas guiadas (6.191).

Acervo

a Biblioteca possui um acervo de 135 mil arquivos entre livros, fotografias e documentos. Um conjunto de 9600 obras raras estão disponíveis para consultas além de 3 mil obras disponíveis digitalmente, sendo este o modo mais utilizado atualmente. A Biblioteca é ainda detentora da mais completa coleção de jornais maranhenses que vai desde o número 1 do jornal ‘O Conciliador do Maranhão’ (1821) aos jornais que circulam no estado.

Para a diretora da Biblioteca Pública Benedito Leite, Aline Nascimento, os resultados refletem o esforço do Governo do Estado e de toda a equipe de profissionais envolvidos para democratizar o acesso ao conhecimento. “ temos uma estrutura maior e melhor, mais equipamentos e serviços colocados à disposição do público, mais interação por meio das novas tecnologias e eventos que periodicamente são realizados visando o incentivo à leitura e a preservação do nosso valioso acervo. As pessoas quando não conseguem visitar o espaço físico da biblioteca, conseguem visualizar pelo nosso site”, informou Aline Nascimento.

Atendimento e acessibilidade

A Biblioteca Pública Benedito Leite enquanto espaço de acessibilidade é outro avanço conquistado nos últimos anos. A ideia é incentivar e ampliar o acesso de pessoas com deficiência aos livros, filmes e outros meios de comunicação. O prédio é todo adaptado para este tipo de público tendo um acervo de 1.047 títulos de livros em Braile e ampliados e mais 2.820 exemplares, 875 audiolivros, 42 filmes com recursos de acessibilidade e 25 livros em formatos acessíveis.

Além de equipamentos, a biblioteca oferece, também, cursos de formação referenciais em acessibilidade como cursos de libra básico instrumental, princípios de políticas e programas de livro e leitura acessíveis e inclusivas, políticas públicas de livro e leitura para todos, gestão, implementação e boas práticas.

Coordenação do Sistema Estadual de Bibliotecas

Coordenando o Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas há 37 anos, a Biblioteca Pública Benedito Leite também atua na perspectiva de integrar as bibliotecas públicas existentes em vários municípios do Maranhão. Recentemente o governador do Maranhão, Flávio Dino, entrou com um pedido para que o Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas se torne lei. Desde então, a equipe da BPBL vem visitando municípios do estado, até agora já são 131 municípios no total.

“Uma das vantagens do projeto é transformar o sistema em política pública estreitando as relações com os municípios, fortalecendo a rede de bibliotecas públicas e ampliando as ações também para as bibliotecas comunitárias em todo o estado”, ressalta a diretora da Biblioteca Benedito Leite.

História

A Biblioteca Pública Benedito Leite tornou-se guardiã de precioso tesouro composto por livros raros e documentos importantes de nossa história política, administrativa e social, originais de livros e riquíssima coleção de jornais que se inicia com o número 1 do Conciliador do Maranhão, primeiro jornal surgido entre nós, em 1821.

A Biblioteca Pública benedito Leite foi originalmente pensada para servir como museu, arquivo e livraria. E assim foi sendo ao longo do tempo, até que no século XX suas funções foram desmembradas e se transformaram nos equipamentos culturais Biblioteca Pública do Maranhão, Arquivo Público do Estado do Maranhão e Museu Público do Maranhão.

Antes de ser instalada no prédio atual na praça do Pantheon, centro de São Luís, a já então chamada Biblioteca Pública do Maranhão funcionou em vários prédios tendo sido o último a sede da atual Academia de Letras do Maranhão. Somente em de 1951 se mudou para o endereço atual. A Biblioteca Pública do Maranhão foi denominada pelo decreto n° 1316 de de 1958, Biblioteca Pública Benedito Leite, em homenagem ao político maranhense que propôs sua reorganização.