Saiba onde ficam todas as unidades do Iema no estado

A inauguração da unidade de Timon do Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (Iema) mantém a política de expansão da quantidade e da qualidade do ensino técnico-profissionalizante no estado.

São dois tipos de unidades: as plenas e as vocacionais.

Existem atualmente sete unidades plenas, com laboratórios, bibliotecas, rede de internet e quadras poliesportivas, garantindo acesso à educação em tempo integral com infraestrutura adequada.

Já as unidades vocacionais atendem 5.851 pessoas que buscam inserção no mercado de trabalho em 23 municípios maranhenses.

