Sagrima promove serviços a pequenos produtores na ‘Caravana Governo de Todos’

Em todas as edições da ‘Caravana Governo de Todos’, a Secretaria de Agricultura, Pecuária e Pesca (Sagrima) presta serviços voltados para os pequenos produtores, buscando desburocratizar procedimentos e facilitar o acesso a insumos oferecidos pelo Governo do Estado.

Nesta terceira edição, a equipe da secretaria está nos municípios de São João dos Patos, Açailândia e João Lisboa nesta sexta e em Esperantinópolis no sábado, com o pré-cadastro de agricultores no Programa ‘Mais Sementes’ e com atendimentos para dispensa de licenciamento ambiental para pequenas propriedades.

O sistema de preenchimento de autodeclaração de dispensa de licenciamento ambiental para pequenas propriedades, disponível no site da Sagrima, foi reformulado e está agora totalmente online, permitindo a emissão do documento em qualquer município do Maranhão, bastando preencher a autodeclaração de dispensa no site da Sagrima (www.sagrima.ma.gov.br). Mas caravanas, os produtores estão recebendo auxílio no preenchimento do formulário e esclarecendo dúvidas.

Para o subsecretário da Sagrima, Edjahilson Souza, que está acompanhando a caravana, essa iniciativa aproxima o governo da população e ajuda a atender as demandas dos produtores. “Tanto o Programa Mais Sementes quanto a dispensa são serviços importantes e que atendem a demandas dos agricultores. Está é uma ótima oportunidade de mostrar que o governo está atendendo a essas necessidades e contribuindo para o desenvolvimento do estado”, disse.

Em Esperantinópolis, no sábado, será realizada ainda a entrega de uma patrulha agrícola, composta por trator, grade e carreta, e uma debulhadeira de feijão, adquiridas pelo Governo do Estado, além das sementes de feijão para a safra 2017, do Programa Mais Sementes.