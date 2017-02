Sábado é dia de folia para a criançada na Praça da Lagoa

No ‘Pré-Carnaval de Todos 2017’ tem folia para todo mundo. Para este sábado, o Governo do Maranhão e a Prefeitura de São Luís, com apoio cultural do Grupo Mateus estão planejando uma festa mágica para os pequenos foliões, na Praça da Lagoa, a partir das 18h. Quem irá animar essa primeira prévia é a Banda Vagalume, que realizará algumas apresentações em formato de espetáculo cênico musical, além de fazer um passeio pelo passado, presente e futuro através de diversas aventuras, resgatando a memória musical de toda uma época.

As apresentações que serão oferecidas ao público infantil, ocorrerão de forma lúdica para que instigue a imaginação e a criatividade de cada criança. Esta é a oportunidade perfeita para os papais e mamães que adoram o período carnavalesco para brincarem com os seus filhos em segurança, pois o evento conta com a presença da Polícia Militar do Maranhão (PMMA), para levar proteção e comodidade a todos.

Também neste sábado (4), o “Pré-Carnaval de Todos 2017” terá continuidade em um ponto tradicional de São Luís: a Praça dos Catraieiros, na Praia Grande, com o Bloco da Imprensa. A programação começa às 19h com a Branda Carnaboi, Bateria da Favela do Samba, Madrilemos, Bloco Os Feras e Bloco Jegue Folia.

Pontos das Festas

Às quintas-feiras as noites de festas ocorrerão sempre no Canto da Cultura, localizado no Centro Histórico de São Luís. Já às sextas-feiras, a Praça Nauro Machado será tomada pelos foliões. Aos sábados, os pontos das brincadeiras serão na Praça dos Catraieiros, localizada em frente à Casa do Maranhão. E para a criançada a programação será na Praça da Lagoa. Já no domingo será no Espigão Costeiro e na tradicional Praça da Saudade, no bairro da Madre Deus.