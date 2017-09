Rua Digna chega ao Residencial Tiradentes para tirar moradores da poeira e da lama

“A gente nem pensou que um dia pudesse sair da lama e de toda essa poeira. Isso acabava com a nossa saúde, principalmente das crianças, que viviam gripadas e com problemas de alergia”, diz Maria da Graça Penha, de 69 anos, moradora da Rua 7 de Maio, no Residencial Tiradentes, em São Luís. Ela se refere à chegada do Programa Rua Digna, do Governo do Maranhão, que pavimenta vias que nunca receberam obras adequadas.

Quem vive no bairro conta que o deslocamento e o lazer de moradores e visitantes eram improvisados, e às vezes saia caro brincar ou simplesmente sentar-se à porta de casa. Adoecer era quase certeza para quem se arriscava a encarar a constante poeira. Na chuva ou no verão, quem percorria a área tinha que superar a forte poeira ou a condensada lama formada pela água da chuva.

“As casas precisavam ser limpas o tempo todo, porque não tinha quem aguentasse a quantidade de poeira no período do sol, ou, quando era chuva, a quantidade de lama. O risco de acidente era grande, principalmente para gente que já é idoso”, ressalta Maria da Graça.

Para outra moradora, Suely Pereira Leite, de 70 anos, “só quem viveu ou vive aqui sabe como era a situação crítica dessas ruas do Residencial Tiradentes. Era triste olhar as crianças se sujando para ir à escola”.

“Ainda bem que isso vai mudar e nós vamos é fazer uma comemoração para o nosso primeiro natal com dignidade”, acrescenta Suely.



Mais trabalho

Além da implantação das vias, o programa impulsiona a economia com geração de renda para os próprios moradores que participam da obra. Muita gente da comunidade aproveitou a oportunidade e foi à luta para ter uma ocupação temporária e uma rua digna para trafegar.

Hilton Pereira, morador da Rua 3 de Fevereiro e contratado como pedreiro da obra, afirma que “esse benefício foi uma vitória para todos nós do bairro e para mim, ainda mais com esse emprego que chegou, ajudando a gente a driblar a crise”.

Ter as vias estruturadas – com facilidade do trânsito de pedestres, ciclistas e dos próprios motoristas – era uma expectativa de Joseilton da Conceição Oliveira, de 23 anos, morador da Avenida 25 de Junho. Ele também trabalha na Rua Digna: “Uma obra assim desperta um sentimento de proteção e de zelo pelo bairro. Eu estou ajudando a construir o que é nosso e, ao mesmo tempo, estou exercendo uma profissão. Esse é um programa que soube envolver diversos pontos, contribuindo para o crescimento da nossa comunidade”.

Para coordenar toda a equipa na obra, a Secretaria de Estado do Trabalho e Economia Solidária (Setres) destaca um engenheiro responsável pelo empreendimento. “Estamos pegando os próprios moradores da área, aproveitando quem estava desempregado, para inseri-los nesta obra civil que está sendo custeada pelo Governo”, explica Hebert Lopes Ferreira.

Parceria

O presidente da Associação dos Moradores do Residencial Tiradentes, Raimundo Nonato Carvalho de Nascimento, afirma que a parceria com outras entidades na formulação do projeto foi essencial para que o benefício chegasse às vias. “Apesar de ser um bairro novo, a nossa comunidade já tem uma carência muito grande, onde a infraestrutura é uma das prioridades. Assim que soubemos do programa, entramos em contato com outras entidades do bairro. Hoje estamos muito felizes por atender essa grande camada do bairro”, relata.

Além da Rua 7 de Maio, a 3 de Fevereiro e a 1º de Outubro já começaram a receber obras de pavimentação e melhoria de infraestrutura. No total, além do Residencial, mais de 20 bairros já estão recebendo as obras em São Luís e em municípios do Maranhão.

De acordo com a coordenadora do Programa Rua Digna, Daniella Arrais Goes, é feito o acompanhamento do início e da evolução da obra para manter um padrão de qualidade. “Essa é uma obra rápida, em torno de 90 dias, até mesmo por ser um sistema de mutirão”, diz.

A quantia destinada para cada projeto pode chegar até R$ 200 mil. O recurso é destinado à compra dos blocos de concreto, areia, do meio-fio, da calçada, ao pagamento do técnico da engenharia civil e dos trabalhadores.



Veja a lista dos bairros com obras do Rua Digna em execução

– Entidade União dos Moradores do Bairro Pão de Açúcar, no Pão de Açúcar, na Travessa da Matança

– Associação Os Pequenos Contadores de História – Alto da Esperança – Rua das Margaridas e Rua São Raimundo

– Associação Social e Atlética Janaína – Janaína – Rua Tiradentes, Rua Santa Efigência e Rua Boa Esperança

– Instituto Filadelfia – Jardim Tropical – Alameda Caxias, Alameda Carolina e Alameda Bacabal

– Centro Comunitário da Radional e Adjacências (CCRA) – Radional – Ruas 1, 2, 3 e a Travessa Dr. Cesar Viana do Residencial Apaco

– Centro Educacional Genir do Bairro Geniparana – Rua Rio Cedro; Rua Rio Mearim; Rua Rio Acaraú

– Instituto Litoral – Maria Aragão/Cidade Olimpica – Rua Belém; Rua Palmas; Rua Porto Velho e Rua Macapá

– Associação de Moradores do Residencial José Reinaldo Tavares – Rua Portugal, Rua Argentina e Rua El Salvador – Residencial José Reinaldo Tavares

– Igreja Assembleia de Deus Pentecostal Renovada – Rua 1º de Maio, Travessa 1º de Maio e Rua dos Evangélicos – Gapara – Cidade Nova

– Associação Recreativa e Beneficente Bloco Alternativo Lírio do Amor – Rua Bom Jardim e Rua Projetada – Bairro Porto Grande

– Instituto de Assistência Sócio Educacional do Bairro Primavera Bom Jesus – Rua 2, Travessa da Estrela, Avenida Brasil, Travessa Brasil, Travessa Macieira, Travessa Boa Esperança e Rua Boa Esperança

– Associação Folclórica e Cultural Bumba Meu Boi do Tibiri – 10, Rua 11, Rua 12, Rua Nova e Travessa 2 – Tibiri,

– Cooperativa de Trabalho em Agricultura Familiar e Agronegócios dos Produtores de Arraial – Rua 02, Rua 03, Travessa 01 e Travessa 02 – Loteamento Parque Sol Nascente – Santa Bárbara

– Associação dos Agricultores do Baixão Matinha – Rua Principal, Rua São José e Rua do Campo – Bairro Matinha

– Centro de Cultura e Socialização Comunidade Viva – Rua da Ponta – Bairro Coqueiro

– Lavoro Social – Rua São Luís Rua 01, 04 e Travessa entre as ruas 01 e 04 – Vila Vitória , Santa Barbara

– Associação Beneficente, Educativa, Produtiva, Cultural dos Moradores do Bairro Coquilho e Povoado Adjacentes – Bairro Coquilho – Av. Principal, Ruas 08, 09 e 12 – Bairro Coquilho

– Associação Beneficente Recreativa da Vila São Domingos – Rua Nova/Rua Tancredo Neves/Rua São Luís-Trecho 1 /Rua São Luís

– Centro Criativo Pedagógico dos Jovens e Crianças Carentes do Conjunto Jardim América – Escola Com. Célys Freire – Rua 03 de Fevereiro, Rua 1° de Outubro, Rua 07 de Maio – Residencial Tiradentes – Bairro Tiradentes

– Instituto de Mulheres em Ananandiba – Pedrinhas – São Luís – Rua do Caju e Rua da Uva – Ananadiba

– Instituto Filantrópico Dayse Daniele – Vila Mauro Fecury – Rua Castro Alves, Travessa Duque de Caxias e Rua do Passeio

– Instituto Ovidio Machado – Residencial São Domingos 2 – Rua principal, Rua da Paz e Rua do Campo – Matinha

– Instituto Santa Clara / Centro Educacional Comunitário Educar – Rua Três Colunas; Rua do Campo e Trecho da Rua Evaldo Pires – Janaína