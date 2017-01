Rock, música afro e percussão neste fim de semana em São Luís no Mais Cultura e Turismo de Férias 

As atrações do Mais Cultura e Turismo de férias continuam em destaque no fim de semana em São Luís em vários espaços da cidade, com entrada franca. Nesta sexta-feira (13) na Praça Nauro Machado, centro histórico, o show é da banda de rock Pandha S/A e da Dj Carol Vieira. Na Praça da Lagoa da Jansen, no sábado(14) a programação infantil terá show de percussão com os meninos do projeto Arte Erê do Centro de Cultura Negra do Maranhão, e no domingo (15) o Espigão Costeiro da Ponta D’Areia recebe o compositor e percussionista Henrique Menezes.

Na Praça Nauro Machado quem abre a programação, a partir das 19h desta sexta-feira (13), é a Dj Carol Vieira. Na sequência o show é da banda de rock Pandha S/A que promete levar o melhor do pop rock nacional e internacional. Fundada em 2008 a banda é muito conhecida na cena musical maranhense com seu repertório de grandes sucessos do rock desde os anos 70 até a atualidade. Sucessos de Pink Floyd, Coldplay, Legião Urbana, Capital Inicial estão no repertório do show.

Neste sábado (14), a programação infantil na Praça da Lagoa da Jansen vai movimentar o espaço, a partir das 17h, com muito som e ritmos apresentado pelos alunos de percussão do projeto Arte Erê. O projeto é realizado pelo Centro de Cultura Negra (CCN), que viabiliza oficinas de música, capoeira, informática e seminários quinzenais para crianças e adolescentes.

No Espigão da Ponta D’Areia, o cantor, compositor e percussionista Henrique Menezes comanda show voz e violão a partir das 17h deste domingo (15). Henrique Menezes é maranhense e pertence a uma família de artistas populares. Radicado em São Paulo há mais de 15 anos, o artista se dedica ao resgate e divulgação dos saberes populares, seja como arte educador, compositor, diretor, músico ou coreógrafo. Trabalhou como percussionista com alguns importantes artistas maranhenses como Ubiratã Souza, Josias Sobrinho, Rosa Reis e Tião Carvalho.

O ‘Mais Cultura e Turismo’ é promovido pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Cultura e Turismo (Sectur). As atrações deste mês de férias acontecem sempre às sextas na Praça Nauro Machado (Centro Histórico), aos sábados na Praça da Lagoa da Jansen (programação infantil) e aos domingos no Espigão Costeiro (Ponta d’Areia).

Programação de Férias do ‘Mais Cultura e Turismo’

Sexta-feira (13)

Praça Nauro Machado

19h – DJ Carol Vieira

20h – Banda Pandha S/A

Sábado (14)

Praça da Lagoa da Jansen

17h30 – Arte Erê (CCN)

Domingo (15)

Espigão Costeiro da Ponta D’Areia

17h – Henrique Menezes