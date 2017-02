Revitalização do Centro de São Luís começa com requalificação na Praça Odorico Mendes, na Rua Rio Branco

A requalificação de um dos espaços mais tradicionais de São Luís faz parte de projeto macro que tem como diretriz principal o melhor aproveitamento da infraestrutura urbana e o estímulo à vivência no Centro de São Luís. “Sou nascido e criado nessa área e descobrir que a praça onde passei boa parte da minha infância será requalificada é uma alegria muito grande”, explica o pedagogo, Ivan Madeira, enquanto observa as obras na praça Odorico Mendes.

Realizada pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano (Secid), a ação faz parte do Programa de Habitação no Centro de São Luís. “Hoje começamos a reconstrução da Praça Odorico Mendes, como parte do programa de valorização do Centro Histórico e incentivo ao turismo”, destaca o governador Flávio Dino.

A secretária de Cidades, Flávia Alexandrina, explica que a requalificação da Rio Branco é o primeiro passo para a revitalização do Centro urbano de São Luís. “O foco desse projeto é reacender a vontade da população de morar no Centro da cidade, e, para isso, é necessário dar condições de moradia, como segurança e áreas de lazer e contemplação, já que o Centro possui áreas comerciais, regularização imobiliária, centros educacionais e tudo que é necessário de estrutura para receber novos moradores, atividades comerciais e serviços, transformando o Centro em um espaço democrático e agradável a maranhenses e turistas interessados em conhecer um pouco mais da história daquela área”, explica a gestora.

A intervenção na Praça Odorico Mendes tem o objetivo de destacar a importância da figura de Odorico Mendes, maranhense que dedicou sua vida à literatura e filosofia. Em sua nova estrutura, a praça ganhará um piso circular ao redor do busto do homenageado, melhoria da acessibilidade e mobilidade com rampas e piso tátil; iluminação artística no monumento e na vegetação; áreas de sombras com vegetação e bancos, para propiciar a vivência do espaço; disponibilização de áreas para instalações temporárias de brinquedos infantis ou feirinhas; instalação de bicicletário, lixeiras, bancos e sinalização adequada e resistente; e condições para a parada de ônibus, recuada da via.

Tereza Soares, trabalha e estuda na área na Rua Rio Branco e se alegrou em descobrir que a região será revitalizada. “Passo o dia inteiro aqui, chego para trabalhar e depois vou para a aula. Saber que a praça será restaurada me deixa feliz porque é um lugar que serve para muitas pessoas descansarem no intervalo do trabalho e das aulas”, explica a técnica em enfermagem.

Segurança

Além da Praça, a região também receberá a instalação de uma delegacia de Polícia Civil e o Batalhão Tiradentes, da Polícia Militar. As duas instituições funcionarão em um prédio, que antes pertencia ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), criando condições para a atuação integrada das polícias Civil e Militar, no Centro, e proporcionando segurança aos moradores e usuários da área com a implantação de um equipamento capaz de fortalecer os laços do poder público com a comunidade local.

“Sou morador do Centro e aprovo a revitalização dessa área. Nós precisamos de locais de lazer e tendo segurança fica melhor ainda. Sem dúvidas, é uma boa ação”, explica Luís César, que reside na Rua dos Remédios há 20 anos.

Lucivaldo Silva, tem uma banquinha de bombons há 17 anos na Praça Odorico Mendes e afirma que com a reforma da Praça e a ida do Batalhão de Polícia para o local, as vendas vão melhorar. “Com a praça recebendo mais pessoas e com a segurança, tenho mais chances de vender meus produtos”, explica o vendedor. As obras da praça e do novo batalhão têm prazo de 10 meses para serem concluídas.