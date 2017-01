‘Réveillon de Todos’ movimenta economia maranhense durante três dias de festa

Com vasta programação na Avenida Litorânea e Praças Nauro Machado e Maria Aragão, em São Luís, além da Avenida Beira Rio em Imperatriz, os investimentos do Governo do Maranhão nos três dias de festa (30 de dezembro a 1º de janeiro) que marcarão o ‘Réveillon de Todos Nós’, garantirá movimentação da economia maranhense.

Com investimento de R$ 1,2 milhão, o Governo do Maranhão também garantiu reforço na segurança e balneabilidade nos principais pontos de banho da orla. Com a iniciativa, comerciantes, turistas e moradores já celebram as oportunidades de negócio e lazer durante o período.

Para a empresária Rosana Roriz, que atua na Avenida Litorânea, os investimentos para a realização das festas de fim de ano no local são muito importantes para a movimentação do comércio e geração de emprego e renda: “É uma ótima iniciativa, atrai mais clientes, mais visitantes, além do que a praia está ótima, propícia para o banho. Tudo isso contribui muito para o nosso estado”, avalia.

Em São Luís, a estrutura montada para receber os visitantes com todo conforto inclui arquibancada com capacidade para 500 pessoas, destinada a idosos e gestantes, além de estrutura especial para abrigar cadeirantes e pessoas com capacidade de locomoção reduzida. Estrutura semelhante também foi montada na Avenida Beira Rio em Imperatriz.

Em tempos de crise nacional, vários estados abriram mão da realização de celebrações de fim de ano. No Maranhão, o esforço do Governo do Estado para garantir o Réveillon, além de possibilitar lazer, tem como objetivo injetar recursos na economia e garantir a oferta de oportunidades para o comércio com a estrutura montada pelo governo.

O resultado do investimento já pode ser notado com a circulação de turistas na cidade, é o caso do empresário paraense Djamar Viana, que trouxe toda a família para aproveitar o Réveillon na capital maranhense: “A estrutura aqui em São Luís está muito boa, por isso que resolvi vir para cá e trazer toda minha família de Belém, sei que esse ano o Réveillon será marcante”, diz.

A estruturação de operação de segurança especial para a realização dos eventos, também contribui para o aquecimento da economia durante o período, já que a garantia de tranquilidade para as celebrações atrai mais visitantes, movimentando o comércio e as demais atividades econômicas ligadas ao turismo.

Retorno econômico

Para se ter uma ideia do impacto gerado na economia em função das programações culturais realizadas no estado, o Maranhão obteve quase 10 vezes mais o valor investido para a realização do “Carnaval de Todos Nós – 2016”. Na ocasião, o Governo do Estado investiu R$ 13 milhões, gerando movimentação de R$ 122 milhões, beneficiando milhares de maranhenses. Impacto semelhante foi registrado durante as celebrações de São João e São Pedro em junho deste ano, quando o governo investiu R$ 6 milhões em mais de 300 atrações culturais que garantiram a vinda de centenas de turistas de todos os lugares do Brasil, gerando empregos e aquecendo a economia.