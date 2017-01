‘Réveillon de Todos’ encerra sem ocorrências registradas no circuito oficial

O aparato de Segurança destacado pelo Governo do Estado na cobertura do ‘Réveillon de Todos’ de 2016, resultou em tranquilidade e diversão para o público no período. Seguindo a tendência das festas promovidas pelo Governo do Maranhão, nenhuma ocorrência foi registrada no circuito oficial do Estado que teve atrações na Praça Nauro Machado, Praça da Lagoa da Jansen e Avenida Litorânea.

A informação foi divulgada durante coletiva de imprensa concedida pela Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-MA), nesta quarta-feira, 4, na sede da instituição, na Vila Palmeira. “Alcançamos êxito com o planejamento organizado para o período e o resultado foi um festejo de fim de ano com tranquilidade e segurança”, disse o comandante geral da Polícia Militar do Maranhão, coronel Frederico Pereira.

Para a ‘Operação Réveillon’ foram mobilizados dois mil policiais militares. O planejamento estratégico contou com equipes das polícias Militar e Civil e parceria com órgãos municipais e estaduais da Cultura, Turismo e Trânsito. As ações iniciaram em dezembro e prosseguiram até dia 2 de janeiro.

A concentração das equipes foi intensificada na Praça Nauro Machado, na sexta-feira, 23; e nos sábado e domingo, na orla marítima da capital, partindo da Praia da Guia até São José de Ribamar. Paralelamente, foi mantido o policiamento de rua com as incursões nos bairros. O comandante geral da Polícia Militar destacou que nas festas de fim de ano, as praias são os pontos com maior concentração de pessoas, por isso, o trabalho é redobrado no período.

Policiais mantiveram prontidão na Avenida Litorânea onde foram montadas barreiras de contenção para revistas a pessoas e veículos, assim como nas demais vias de grande fluxo. O trabalho incluiu ainda abordagens a pessoas, coletivos e demais veículos e visita técnica nos espaços de festejos. Os retiros religiosos também receberam as ações.

O policiamento foi reforçado no terminal da Ponta da Espera e na Rodoviária, devido aumento da movimentação de chegada e saída da capital. Maior vigilância também nas unidades do Sistema Penitenciário e da Fundação da Criança e do Adolescente (Funac). O efetivo destacado para o período se somou às equipes de rotina que já atuam na contenção de casos na Região Metropolitana.

A Polícia Civil manteve delegacias de plantão para o atendimento à comunidade no período, quando a movimentação é mais intensa. A população também colaborou pelo 190, por meio do número no Whatsapp (98) 9.9163.4899 e pelo aplicativo ‘Byzu 2.0’ – canais que ficam disponíveis 24 horas, todos os dias da semana.

O trabalho da Segurança teve apoio das secretarias de Cultura do Estado (Sectur) e município (Secult); Secretarias municipais de Segurança com Cidadania (Semusc) e de Trânsito e Transportes (SMTT); Blitz Urbana; Vigilância Sanitária; Corpo de Bombeiros; e Cemar.

Segurança e diversão

Os grandes eventos do calendário festivo promovidos pelo Governo do Estado têm como marca a segurança. Em 2015, o trabalho das polícias nos eventos de fim de ano foi destacado pelo índice zero de ocorrências no circuito. “Repetimos esse feito no Réveillon do ano passado e assim pretendemos para este ano”, reforçou coronel Pereira.

Da mesma forma, ocorreu no ‘Carnaval de Todos’, em 2016. Não houve registro de Crime Violento Letal Intencional (CVLI) nos circuitos oficiais. Durante cinco dias foram 4.908 policiais nos circuitos oficiais do Centro, Madre Deus e Centro Histórico, nos eventos promovidos no entorno e bairros da Grande Ilha. A operação ocorreu de 5 a 10 de fevereiro.