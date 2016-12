‘Réveillon de Todos’ celebrará o samba e o reggae com três dias de festa

Maranhenses e turistas contemplarão três dias de festa do ‘Réveillon de Todos’, evento organizado na capital ludovicense e em Imperatriz, do dia 30 a 1º de janeiro. Em São Luís, a festa será em alusão aos 100 anos do samba, com a presença de artistas maranhenses e nacionais. Já o tradicional Reggae da Ilha ditará o ritmo no primeiro dia do ano de 2017. Na cidade de Imperatriz, a Beira Rio será o palco da grande festa promovida pelo Governo do Estado.

Dentre as atrações musicais que vão animar a festa na Região Tocantina estão o cantor Zeca Tocantins, Erasmo Dibell, DJ Banzai, o cantor Leandro Macedo, a banda de Axé Negrine e os cantores de sertanejo: Thiago e Luan. No momento da virada, fogos de artifício vão iluminar o céu em um show pirotécnico com dez minutos de duração.

Na capital, a abertura da programação do ‘Réveillon de Todos’, no dia 30, sexta-feira, será feita pela consagrada cantora de samba, Leci Brandão, na Praça Nauro Machado. Junto com Leci, estarão nomes populares do cenário musical maranhense, como Patativa, Lena Machado, Fernanda Garcia, Joãozinho Ribeiro, Josias Sobrinho, Rose Maranhão, Zé Paulo, DJ Jards Macaco e os grupos ‘Vamu di Samba’ e ‘Samba Ceuma’, que reforçarão a bela a homenagem ao samba brasileiro no primeiro dia do evento na capital.

No dia 31, a grande festa da virada será na Avenida Litorânea, próximo ao Rio Pimenta, novo ponto do Réveillon. Além do sambista Jorge Aragão, se apresentarão os cantores da terra, Nivaldo, Sami, Ribão, Serrinha, Adão Camilo e os grupos ‘Feijoada Completa’, ‘Argumento’, ‘Banda Mix Brasil’. Ainda na festa da virada, dando o primeiro grito de carnaval, a Banda ‘Máquina de Descascar Alho’ que completa 31 anos de fundação, levará um misto de musicalidade ao público com o samba e as marchinhas maranhense.

Para que a festa fique mais completa, além dos artistas, o Governo do Maranhão montou uma estrutura de palco e dois telões que transmitiram simultaneamente os shows, o evento disponibilizará nove pontos de queima de fogos em toda São Luís, sendo que oito destes estarão distribuídos ao longo de toda extensão da Avenida Litorânea. O outro ponto de queima de fogos será na Avenida Beira Mar. Os shows pirotécnicos terão duração de cinco minutos, em todos os pontos citados.

Shows

O fundador da ‘Máquina de Descascar Alho’, Silvério Costa, conhecido popularmente como Boscotó, adianta um pouco do que terá a noite de Réveillon durante a apresentação do grupo. “Levaremos ao público o melhor da música maranhense, como a Máquina costuma fazer em suas apresentações, tudo resultado dos nossos quatro CD’s. Este ano, no dia primeiro de janeiro completaremos 31 anos ininterruptos de arrastões de rua e de palcos, então já estaremos cheio de gás para animar essa multidão. Vamos também prestar homenagens aos outros grupos dos nossos irmãos de carnaval de rua, das agremiações, levando também o repertório deles”, informou Boscotó.

Quem também já está com o repertório afinado para o show é o grupo Feijoada Completa. Para o vocalista e compositor Luzian Filho, a homenagem coroa o trabalho dos sambistas maranhenses. “É perfeita essa homenagem porque o Maranhão, e São Luís especialmente, tem um estilo próprio de fazer samba. Há quatro anos no Feijoada Completa, nunca tinha visto uma iniciativa pública para o samba local assim e, além de homenagear essa produção, é uma oportunidade imperdível do público conhecer mais os artistas daqui e aproveitar as referências nacionais para o samba como são o Jorge Aragão e a Lecy Brandão”, declarou.

Em relação à apresentação, Luzian Filho falou do passeio pelos 100 anos do ritmo. “Temos um repertório que homenageia esse centenário que vai desde o samba na Bahia, passando pelo Rio de Janeiro e chegando a São Luís. Então nosso show vai trazer um pouco disso tudo”, informou.

Para o sambista Nivaldo Santos, que fará participações especiais nos shows do Grupo Argumento e também do ‘Feijoada Completa’, a homenagem ao Samba no ‘Réveillon de Todos’ é um reconhecimento. “Nós estamos no trabalho do dia a dia, e é muito boa uma homenagem dessa em que a gente pode trabalhar, valorizar a produção local”, afirmou.

Valorização que virá, por exemplo, nas composições que o cantor preparou para o show. “Vou passar pelos sambas famosos, aqueles que as pessoas querem sempre dançar, mas também vamos ter os sambas locais, passando pela Flor do Samba, Turma do Quinto, além de compositores como o Joãozinho Ribeiro”, declarou Nivaldo.

Outro consagrado artista maranhense, com 40 anos de carreira, que encorpará a festa é Josias Sobrinho, que levará ao público composições de sua autoria, como ‘De Cajari p´ra capital’ e ‘Terra de Noel’. “As músicas foram pensadas com muito carinho e dentro do contexto da proposta, que é a de celebrar os 100 anos do samba. Quem for ao show receberá um misto de sambas do Brasil e contará principalmente com o nosso samba maranhense, esse samba gostoso de raiz”, comentou.

Somada a ideia de prestar homenagem ao centenário do samba, o evento visa levar ao público o grande encontro de artistas maranhenses e artistas nacionais, valorizando também a cultura do samba no Maranhão. “Eu penso que esse é um momento oportuno para reunirmos os grandes compositores e grandes cantores. Vamos nos confraternizar, alegrando o povo maranhense com o samba. Leci mesmo já gravou algumas músicas minhas e que tocaram Brasil a fora. Fico muito honrado em ter sido convidado pela organização do evento para tocar para o público maranhense”, ressaltou Josias.

Quem também estará no primeiro dia da programação é a cantora maranhense Patativa, famosa por colocar uma pitada de humor nas suas composições musicais. “Achei ótimo! É uma oportunidade para nós, artistas, sambistas da terra, mostrarmos nosso trabalho e também dos maranhenses conhecerem o que se faz aqui, até mesmo para valorizarem”.

Outra mulher sambista que consagrará a festa é a maranhense Rose Maranhão, Com mais de 40 anos de carreira, ela foi a primeira mulher a cantar samba enredo na avenida do estado. “Vou fazer um sambão, colocar todo mundo pra cima. Vou cantar Globeleza, Meu Ébano e Isso aqui ôô é um Pouquinho de Brasil….”, se empolga a artista, falando de sua apresentação.

Reggae

Além da grande homenagem ao samba, o Governo do Maranhão também reservou o primeiro dia do ano (1º de janeiro) de 2017 para homenagear o reggae, o ritmo que toma conta da Ilha. Na programação do evento, que acontecerá, no mesmo espaço da virada do ano, na Avenida Litorânea, estarão presentes o DJ Tarcisio Selektah, a Banda Raja, Barba Branca e a Tribo de Jah.

Acessibilidade

No propósito de que o grande público, sem distinção, possa ingressar e curtir o momento alto da virada do ano, na Avenida Litorânea, o Governo Maranhão montou uma estrutura com arquibancada com capacidade para 500 pessoas. Os espaços são reservados para idosos, gestantes e pessoas com dificuldade de locomoção. Já na frente do palco será estruturada uma área para atender aos cadeirantes com mais conforto e acessibilidade.

Esquema de segurança

Exatos 370 policiais a pé farão a segurança de quem se direcionar a uma das praias da orla da grande Ilha na noite da virada. A operação ‘Réveillon Seguro’ vai se estender da praia da Guia em São Luís à praia de São José de Ribamar e também vai incluir o policiamento a cavalo e motorizado em viaturas, motocicletas e quadriciclos, além do patrulhamento aéreo. Haverá ainda a formação de barreiras policiais para evitar a entrada de armamentos e drogas ilícitas nos pontos de realização dos shows do ‘Réveillon de Todos’. Também haverá a cobertura de militares do Corpo de Bombeiros em todos os dias de festa.

A população também pode colaborar com a polícia pelo telefone 190, por meio do número no WhatsApp (98) 9.9163.4899 e pelo aplicativo ‘ByZu 2.0’, compatível com todos os sistemas operacionais. Os canais estão disponíveis 24 horas, todos os dias da semana.