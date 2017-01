‘Réveillon de Todos’ celebra a chegada de 2017 em grande estilo

O Réveillon de Todos tem mostrado aos maranhenses que, de fato, a festa é do povo para o povo. O que evidencia isto são as opções variadas de artistas e a eficácia com a qual o público percebe o evento. Os eventos acontecem em São Luís (Praça Maria Aragão e Av. Litorânea) e em Imperatriz.

As atrações que subiram ao palco do réveillon na Praia Litorânea em mais uma noite de homenagem ao centenário do samba, envolveram público, artistas locais e nacionais.

Para o secretário de Cultura e Turismo, Diego Galdino, o momento é muito emocionante, pois marca o retorno do público à praia, a alegria das famílias em lotar o espaço dedicado para a grande festa que é o Réveillon. “O ambiente de paz e segurança traz a família de volta para a praia, a alegria por causa das atrações selecionadas. Homenagear o centenário do samba em mais uma noite e amanhã teremos o reggae, que representa o Maranhão, estou muito feliz porque o público lotou e a praia voltou a ser de todos. Só posso desejar que 2017 seja um ano de muita paz e de muitas oportunidades para o povo maranhense”, disse o secretário.

O primeiro grupo a se apresentar foi o Feijoada Completa, que contou com as participações especiais dos sambistas consagrados Nivaldo Santos e Sami. Nivaldo, continuou no palco, passeando pelos sambas já consagrados e também por um repertório repleto de sambas locais imortalizados pela Turma do Quinto, Flor do Samba e Joãozinho Ribeiro. Ele também se apresentou com o Grupo Argumento.

Em seguida foi a vez do também consagrado sambista Ribão subir ao palco e se apresentar com o grupo. A multidão cantava junto com eles os vários sucessos tocados na noite.

Show de Jorge Aragão

O sambista, que neste ano completou 40 anos de carreira, continuou a noite de ótimas apresentações e fez a plateia vibrar com seus clássicos. Jorge se emocionou com o público e devolveu em um espetáculo glamoroso.

Aragão comentou sobre a emoção que sentiu no palco.

“É um privilégio para mim estar neste cenário cultural maravilhoso. Vou fazer minha parte. Estou muito lisonjeado porque venho recebendo afago das pessoas. Desejo um ótimo ano a todos. Agradeço muito o ano que passou. Não tenho nada que reclamar de 2016, muito pelo contrário. Aprendi muito. Conheci mais do Brasil e espero que 2017 seja melhor para todos nós”, finalizou.

31 anos em cima do Palco

Era primeiro de janeiro de 2017, dia oficial de aniversário da Máquina de Descascar Alho. No palco, a banda que fez o chão tremer e transformou o Réveillon de Todos num imenso carnaval, comemorava com os seus milhares de fãs tocando vários hits que marcaram a história da Máquina.

O encerramento das apresentações ainda aguardava a energia pulsante da Banda Mix Brasil, que levou o público até às 4h da manhã e tocou sucessos atuais em ritmos diversos, fazendo uma mescla de canções conhecidas do grande público e desejando um ano novo de muita prosperidade e paz a todos nós. O grupo impactou pela disposição no palco e a plateia respondeu dançando até o fim.

Acessibilidade

Para atender melhor o grande público foi montada uma estrutura com capacidade para até 500 pessoas. Nela, idosos, cadeirantes e pessoas com dificuldade de locomoção podem prestigiar as apresentações artísticas com a qualidade que merecem.

Segurança

Com um forte esquema de segurança, exatos 370 policiais fazem a prevenção e garantem uma festa melhor e mais segura para cada cidadão que se dirigir aos palcos por onde as atrações se apresentarem.

Fogos de artifício

Durante o show do mestre do samba, Jorge Aragão, houve a já tradicional pausa para a contagem regressiva dos últimos 10 segundos do ano que findou e, a partir disto, uma bela imagem que pode ser vista por todos foram as explosões no céu dos belos fogos de artifício, com duração aproximada de 20 minutos, foi um dos momentos que mais cativou o público.

Festa em Imperatriz

Diversão, alegria, paz e boas vibrações para 2017 tomaram conta da Beira Rio, em Imperatriz, palco de uma grande festa de virada de ano, realizada pelo Governo do Maranhão.

Na noite da virada do ano, uma das atrações da noite da virada foi o cantor Zeca Tocantins, que entrou no palco por vota das 20h, após a apresentação do Dj Banzai. Em seguida, quem comandou a festa foi a banda Negrine, que trouxe o melhor do axé, além de uma mistura de diversos ritmos que animou o povo.

Em seguida, foi a voz de Erasmo Dibell. Natural de Carolina (MA), Erasmo é um dos artistas mais populares do estado e um dos grandes compositores maranhenses que surgiram a partir da primeira metade dos anos 90.

Depois de um emocionante show de Dibell, que mostrou aos moradores de Imperatriz e turistas a diversidade da música popular maranhense, a dupla sertaneja Thiago e Luan tomaram conta do palco, fazendo o esquenta para a virada.

No momento da virada, um show pirotécnico iluminou o céuda segunda maior cidade do Maranhão. Uma mistura de cores e movimentos dos fogos hipnotizou milhares de pessoas que ocuparam toda a Beira Rio, todos dando boas-vindas a 2017.

Depois da meia noite, o palco foi dominado por Leandro Macedo e Banda, que com um repertório variado celebrou as primeiras horas do ano. Foi, sem dúvida, uma festa que ficará marcada durante a gestão do Governo de Todos Nós.