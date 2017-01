Reunião define os últimos preparativos para as intervenções na MA-201 e MA-202, que iniciam até esta sexta-feira (27)

A Secretaria de Estado da Infraestrutura (Sinfra) realizou, nesta quarta-feira (25), reunião com a Agência de Mobilidade Urbana, Polícia Rodoviária Estadual, Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp), e empresa contratada para a execução dos serviços na MA-201 e MA-202. A reunião aconteceu para ajustar o planejamento da intervenção de recapeamento asfáltico, sinalização e iluminação de 26,7 km nas rodovias.

Os serviços devem ser iniciados até esta sexta-feira (27), com o prazo de conclusão previsto para 120 dias. Com o investimento de R$ 7,8 milhões a MA-201 receberá serviços de recapeamento asfáltico desde a Forquilha até São José de Ribamar. Após as fases de drenagem, pavimentação e revitalização do canteiro central a rodovia será iluminada e receberá sinalização horizontal e vertical. Na estrada da Maioba, a MA-202, serão investidos R$ 3,3 milhões desde a Forquilha até toda a extensão da Estrada da Maioba. Também serão realizados serviços de drenagem e pavimentação para, em seguida, receber a iluminação e sinalização da rodovia.

O Secretário de Estado da Infraestrutura, Clayton Noleto, destacou a importância da obra para a região metropolitana. “Essa intervenção atende desejo antigo da população de toda a região metropolitana de São Luís e ajudará bastante na melhoria da mobilidade urbana. E, na medida em que estamos aqui, com a presença da Polícia Rodoviária Estadual, Agência de Mobilidade Urbana, da empresa responsável pela obra, e da Secretaria de Obras de São Luís, nós temos condições de ter um planejamento efetivo que, com certeza, fará com que a obra seja executada no tempo adequado, diminuindo os transtornos”.

O presidente da Agência Estadual de Transporte e Mobilidade Urbana (MOB), Arthur Cabral, contribuirá com as questões de sinalização e tráfego nessas rodovias. “Nós iremos fazer todo o projeto de tráfego das MAs 201 e 202. Logo em seguida haverá, também, a requalificação da MA-204 e aí nós iremos ter as principais vias rodoviárias da Ilha de São Luís recuperadas e requalificadas, criando alternativas para a população. Algumas vias de ligação como Arthur Carvalho, a Miritiua irão ser feitas também, o que vai ajudar a descongestionar o tráfego ali na região da Forquilha”.

“Pela primeira vez estamos vendo uma política pública de integração acontecendo nos municípios da região metropolitana de São Luís, beneficiando os moradores da região da Forquilha e também todos aqueles que trafegam diariamente entre essas cidades. Com certeza é mais uma parceria acertada entre o prefeito Edivaldo, o governador Flávio Dino e demais prefeitos da região metropolitana”, destacou o secretario Antônio Araújo.

Durante a realização das obras a Sinfra já solicitou o apoio da Polícia Rodoviária Estadual para ajudar no controle do tráfego de veículos para que as obras ocorram dentro do prazo planejado, diminuindo os transtornos causados para os motoristas. O major Wallace Amorim confirmou a presença da Polícia Rodoviária Estadual. “Quando houver as intervenções das MAs a Polícia Rodoviária Estadual dará apoio a empresa que estará fazendo a intervenção, para que o fluxo de veículos não sofra tanta alteração”, disse o major Wallace Amorim.

As obras de requalificação da Forquilha foram divididas em três etapas, contemplando melhorias de drenagem, com aplicação de rede profunda de canalização, pavimentação de ruas, travessas e avenidas, além da alteração geométrica para ordenamento do trânsito. As intervenções beneficiam mais de 1,5 milhão de pessoas nos três municípios da Grande Ilha.