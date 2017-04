Reunião de procuradores gerais de Estado acontece na sexta-feira (28), em São Luís

Procuradores gerais dos 26 estados brasileiros mais o Distrito Federal se reunirão nesta sexta-feira (28), no Brisamar Hotel, em São Luís, para debater temas de relevante importância e de interesse comum às unidades federativas. Esta será a segunda reunião do Colégio Nacional de Procuradores-Gerais no ano de 2017.

A pauta trará questões como a renegociação das dívidas dos Estados com a União e o realinhamento do valor de verbas repassadas à área de educação. “Estamos colocando em destaque alguns assuntos que estão criando alguns incômodos aos Estados e outros que precisam ser discutidos com mais tranqüilidade, afim de que todos possam encontrar caminhos e meios de manter o equilíbrio financeiro frente a crise que vivenciamos em todo o país”, disse o procurador geral do Estado do Maranhão, Rodrigo Maia.

“Neste momento, é importante mantermos uma mesma linha de pensamento, tendo em vista que somente a união de todos os Estados pode nos garantir, com mais eficácia, respostas positivas perante nossas demandas”, reforçou o procurador geral sobre a necessidade da proximidade e encontros freqüentes entre as Procuradorias Gerais dos Estados, tendo em vista que um dos propósitos dos encontros do Colégio Nacional de Procuradores Gerais é alinhar as pautas comuns e as ideias que podem potencializar a atuação dos órgãos.

O encontro também é uma oportunidade de troca de experiências, onde as Procuradorias podem demonstrar como têm desenvolvido ações no sentido de defender o patrimônio público.

A reunião do Colégio Nacional de Procuradores Gerais dos Estados e do Distrito Federal (CNPGE) está marcada para iniciar às 9h. O encontro acontece durante todo o dia.