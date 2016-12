Retrospectiva: Maranhão está democratizando o acesso de jovens e adultos a atividades de esporte e lazer 

Apoio a atletas profissionais e amadores, estimulando as práticas do esporte, e revitalização dos espaços esportivos são marcas das ações do Governo do Maranhão para ampliar as políticas públicas nesta área, em 2016. O conjunto de investimentos realizados este ano demonstra o compromisso da gestão estadual em democratizar o acesso ao esporte e lazer no estado. Para isso, também estão sendo firmadas parcerias com as prefeituras, o que tornou possível a reforma de praças esportivas em municípios maranhenses, a exemplo de São Luís e Paço do Lumiar.

“Nós compreendemos o esporte como um direito constitucional, um direito fundamental para todos e também uma política essencial para que conquistas em relação a outros âmbitos possam ser obtidas. O esporte é um caminho fundamental para termos uma política de segurança pública, uma política educacional, uma política de valorização das boas práticas na juventude”, declarou o governador Flávio Dino, ao destacar o novo momento no Maranhão de incentivo ao esporte.

Dentre as ações realizadas este ano está a parceria do Governo do Maranhão com a Central Única das Favelas (Cufa-MA) para realização da ‘1ª Taça Ilha Favela – Copa Cufa’, em novembro, com a participação de 34 times de bairros. A ação ofereceu prêmios aos vencedores e promoveu a integração dos jovens por meio do esporte e também da arte. Durante as partidas, profissionais do grafite produziram arte nos espaços públicos dos bairros atendidos, a exemplo do Estádio Cardosão, no Sá Viana; e a promoção de eventos com dança e shows de rap.

Com a ‘Caravana Mais Esporte e Lazer’, o Governo do Maranhão levou esporte, lazer, educação e cultura para 47 municípios, incluindo a capital, beneficiando 75 mil pessoas. Já o programa ‘Mais Lazer para Todos’ alcançou 14 cidades com atividades de lazer e esporte recreativo, beneficiando 20 mil maranhenses. A ação ‘A longa vida’ beneficia 150 idosos com a promoção de atividades físicas e por meio da Lei Estadual de Incentivo ao Esporte foram captados 45 projetos e certificados outros 104. São inúmeras ações sendo realizadas tanto na capital quanto no interior do estado.

“O governador Flávio Dino entende que investir nesta área é promover cidadania, educação, saúde, segurança e inclusão social com ações que atingem pessoas de todas as idades e classes”, explicou o secretário de Estado de Esporte e Lazer (Sedel), Márcio Jardim. Ele destacou que as obras de reforma e melhoria dos espaços esportivos se somam às ações de promoção do esporte nas escolas, através de apoio aos estudantes, o que não ocorria em anos anteriores.

A reforma e melhoria em praças e espaços esportivos estão entre as prioridades da gestão no setor. Serão investidos recursos de R$ 13,6 milhões na reforma do Parque Aquático do Complexo do Canhoteiro, localizado no Estádio Castelão, bairro Vila Palmeira. Na mesma área foi inaugurado o Skate Parque, com pista de 600 m² e várias rampas de acesso para skatistas e patinadores. O espaço estava sem qualquer intervenção há 25 anos e agora serve para treinos e eventos.

Municípios do interior do estado foram contemplados pelo Governo com patrocínio de 184 passagens aéreas e seis ônibus para atletas dos Jogos Escolares da Juventude; 42 passagens para as Paralimpíadas Escolares; doação de 228 materiais esportivos; e garantia de alojamento para 11 mil pessoas no Estádio Castelão e Ginásio Castelinho em eventos esportivos.

O resultado dos programas de apoio ao esporte levou a recorde de participantes nos Jogos Escolares Maranhenses (JEMs) 2016 com 84 municípios, 1.600 escolas e 75 mil alunos participantes; nos ParaJEMs foram quatro municípios, nove escolas e 70 alunos. Com o projeto ‘Torcida da Cidadania’, o Governo do Maranhão proporcionou a dois mil jovens de baixa renda assistir jogos da Copa Nordeste e das séries B e D do Campeonato Brasileiro.

Com um investimento de R$ 50 mil, o Governo do Maranhão garantiu apoiou para oito instituições e 800 alunos na participação dos Jogos Universitários (JUMs). Os vencedores do JUMs tiveram apoio para os Jogos Universitários Brasileiros (JUBs), com recursos de R$ 33 mil na cessão de ônibus. “Alcançamos as expectativas e com todas essas medidas o Governo contribui na formação de maranhenses bem mais preparados para a vida”, ressaltou o secretário Márcio Jardim.