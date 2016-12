Retrospectiva: Com gestão austera dos recursos públicos, Porto do Itaqui agora é um importante fator de desenvolvimento para o Maranhão 

A gestão realizada pelo governador Flávio Dino colocou o Maranhão na rota dos estados com potencialidade de investimento e nestes dois anos vários avanços foram alcançados. Dentre os casos mais impactantes está o Porto do Itaqui, gerido pela Empresa Maranhense de Administração Portuária (Emap). Com o novo modelo de gestão, o Porto do Itaqui ultrapassou todas as expectativas no que refere a desenvolvimento, movimentação de cargas e lucratividade. Em dois anos, chegou ao melhor resultado de toda sua história com 21% a mais em volume de carga.

Nos lucros, as projeções foram superadas com margem extraordinária, dos R$ 300 mil estimados com base em anos anteriores, a Emap fechou 2015 com um ganho de R$ 68,2 milhões. Este ano, mesmo com o cenário econômico ainda mais adverso, a Emap manteve sua saúde financeira com o lucro líquido projetado em R$ 43 milhões e movimentação de R$ 21 bilhões na economia. Resultado possível a partir da captação de novos mercados, administração compartilhada com Estado e municípios e alinhamento com a gestão praticada nos maiores portos do mundo.

“Com um trabalho sério e transparente nós estamos alcançando resultados importantes para o Maranhão e o Porto do Itaqui é um desses exemplos. Nós conseguimos resultados muito bons e vamos trabalhar para conseguir ainda mais. O Porto é uma das portas para desenvolvimento do estado, desenvolvimento que está sendo realizado com justiça social porque o Porto é de todos nós”, declarou o governador Flávio Dino.

Com o novo modelo de gestão adotado, foram gerados 14 mil empregos diretos e indiretos influindo em várias cadeias produtivas. O Porto do Itaqui é responsável pela maior parte do ICMS arrecadado no Maranhão – aproximadamente 35%. Até 2018 estão previstos investimentos de quase R$ 255 milhões em recursos da Emap e investimentos via Governo Federal e privados.

Os investimentos alcançam toda a infraestrutura portuária do Estado. Em 2016, entrou em funcionamento a nova área de vivência da Ponta da Espera e as novas passarelas e rampas do Cujupe. Em 2017, será construído um novo terminal do Cujupe, período em que estão previstos R$ 23 milhões para serem investidos em melhorias. O projeto inclui a construção de um berço, pátio de contêineres e sistema de combate a incêndio, dentre outros, todos com recursos próprios.

“Em ritmo acelerado, o Itaqui segue cumprindo sua missão social e econômica, gerando desenvolvimento com responsabilidade ambiental e inclusão social para maranhenses e brasileiros. Recebemos do governador Flávio Dino a missão de realizar uma gestão austera, focada em resultados, com respeito aos recursos públicos e trabalho em equipe. Estamos cumprindo esta missão”, destacou o presidente da Emap, Ted Lago.

Potencial exportador

Em 2016, um dos marcos obtidos para a economia do Maranhão foi ser autorizado a exportar carne bovina para a União Europeia, ampliando o potencial do estado. Desde o início das operações de exportação, em 2015, foram mais de 11 mil cabeças de gado maranhense exportadas para o Líbano e Venezuela.

A inclusão no mercado europeu se deve ao reconhecimento do status sanitário do rebanho maranhense. Com a autorização, os produtores maranhenses podem vender bois para os 77 frigoríficos brasileiros habilitados a exportar para o bloco europeu. A operação gerou recursos na ordem de R$ 42 milhões para pequenos e médios produtores do Maranhão, apenas no primeiro quadrimestre deste ano.

“A aceitação do status do Maranhão por um mercado tão exigente quanto a União Europeia significa que estamos no caminho certo e que surtem resultado todos os esforços de produtores e do governo estadual para que possamos conquistar mais espaço no mercado internacional”, reforçou o secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Pesca (Sagrima), Márcio Honaiser.