Retrospectiva: Com ações de inclusão e respeito ao cidadão, mobilidade alcança avanços no Maranhão 

Milhares de maranhenses são beneficiados com o sistema de transporte coletivo oferecido pelo Governo do Estado. São ações voltadas ao transporte regular e também inclusivas e de acessibilidade, por contemplar pessoas com deficiência e crianças portadoras de microcefalia. Entre as medidas adotadas pela gestão estadual para aumento da mobilidade estão: a implantação de novas linhas de coletivos, criação de serviços diferenciados, maior fiscalização do setor e atendimento mais qualificado aos usuários.

“Esse é um serviço importante para os milhares de maranhenses que dependem do transporte público e que durante muitos anos não tiveram seu direito de ir e vir respeitado, com o projeto Travessia estamos garantindo esse direito para a população que tem qualquer tipo de restrição de mobilidade e com o Expresso Metropolitano estamos ampliando as opções dos demais usuários do transporte coletivo, são dois importantes programas realizados nessa área pelo nosso governo”, afirmou o governador Flávio Dino.

O Expresso Metropolitano é um dos programas mais significativos e conta com frota de 30 ônibus transportando aproximadamente nove mil passageiros por dia. Os coletivos possuem ar condicionado, elevador para cadeirantes e cadeiras acolchoadas garantindo mais conforto aos passageiros. O serviço atende usuários da Região Metropolitana de São Luís, Tocantina, do Munim e Lençóis Maranhenses, dentre outros locais. A meta da gestão é ampliar para mais municípios, auxiliando as prefeituras no oferecimento de um transporte público melhor à população.

Para o músico Leonardo Sousa, que usa o transporte diariamente, a opção é mais cômoda e ágil. “Antes ficava muito tempo só esperando o ônibus, agora espero menos tempo no ponto e ainda aproveito o conforto da viagem”, disse o jovem.

Para orientar e manter o usuário informado foi criado o aplicativo de celular ‘Meu Ônibus MOB’, pelo qual podem ser acompanhados os horários e locais das linhas.

“Esse serviço é um dos que mais alcança a população, principalmente nas áreas urbanas. A melhoria desse sistema influi em uma série de setores de importância, como o comércio. O governo está empenhando todos os esforços para garantir o funcionamento adequado deste setor”, ressaltou o presidente da Agência Estadual de Transporte e Mobilidade Urbana (MOB), Arthur Cabral.

Pessoas com deficiência têm uma opção de transporte gratuito, seguro e acessível, oportunizado pelo Governo do Estado com o projeto ‘Travessia’. Cadeirantes, crianças com microcefalia e deficientes visuais podem contar com transporte em veículos do tipo van, climatizados, com capacidade para até três cadeirantes e acompanhantes, com espaço para pertences.

O cadeirante Maxwell Ayres Maciel utiliza o serviço para ir à faculdade. “Além de ajudar a cumprir o direito constitucional de ir e vir do cidadão, o projeto trouxe mais conforto e agilidade para quem precisa sair de casa todos os dias”, disse. Ele gastava mais de uma hora à espera de um ônibus adaptado ou gastava mais de R$ 300 com táxi.

Pelo ‘Travessia’ são transportados a média de mil passageiros por mês. Desde a criação do serviço, em fevereiro, foram mais de cinco mil atendimentos na Região Metropolitana de São Luís e Região Tocantina.

Agilidade

Com as ações do Governo do Maranhão em prol do transporte público intermunicipal, as viagens dos municípios que formam a Região do Munim para São Luís ficaram mais baratas e rápidas. No novo modelo de operação, todas as linhas chegam até Rosário, onde há troca de veículo no terminal, mas o passageiro viaja com o mesmo bilhete. O sistema diminuiu o custo do deslocamento neste trecho em 45,5%. A tarifa foi reduzida para R$ 6 em cada um dos dois trechos, totalizando R$ 24 para ida e volta.

Para a Região dos Lençóis foram implantadas mais linhas atendendo também passageiros de Tutóia, Paulino Neves, Santo Amaro e São Bernardo. Antes eram realizadas apenas quatro viagens por dia; atualmente, são oito. A nova oferta impacta na integração rodoviária do Maranhão à Rota das Emoções, ao lado dos estados do Ceará e Piauí, trecho importante do turismo. A MOB realizou ainda uma série de fiscalizações ao longo do ano, nos sistemas semiurbano, alternativo, intermunicipal e aquaviário.

O Governo do Estado também sancionou a Lei Nº 10.538/16, de autoria da MOB, que disciplina e regulamenta o transporte público intermunicipal, incluindo o de turismo e fretamento. Outra ação executada pela MOB é o Projeto de Reestruturação da Avenida dos Holandeses, que alcança a Avenida Litorânea, em São Luís. O projeto inclui intervenções como transporte tipo BRT, ciclovias, calçadas, paradas de ônibus planejadas, estacionamentos e sistema binário (criação de vias paralelas funcionando em sentidos opostos).

Detran

Modernização do sistema e inclusão de mais serviços garantindo maior agilidade e mais autonomia ao usuário na solução de problemas. Em dois anos da gestão realizada pelo governador Flávio Dino, o Departamento Estadual de Trânsito do Maranhão (Detran-MA) avançou na qualidade dos serviços e garantiu atendimento inclusivo para pessoas com deficiência.

A inclusão de pessoas com deficiência é parte importante no plano de ações voltado para modernização dos serviços prestados, pontuou a diretora-geral do Detran, Larissa Abdalla. “Estamos investindo em melhorias no atendimento ao público e, nada mais justo, do que promover a acessibilidade aos usuários que necessitam de atendimento especial”, disse.

Outro avanço nessa área é o CNH Jovem, programa que garante a primeira habilitação, gratuitamente, para jovens. A segunda edição do programa ocorreu este ano com a entrega da carteira de habilitação a três mil candidatos. O programa atende jovens de 18 a 20 anos, que cursaram ensino médio na rede pública para a concessão da CNH nas categorias A, B ou AB. A ação é coordenada pelo Detran em parceria com a Secretaria Extraordinária do Estado da Juventude (Seejuv).

A secretária de Estado da Juventude, Tatiana Pereira, ressaltou a relevância social da ação. “A promoção e ampliação da gratuidade é uma demonstração de compromisso do Governo em reduzir as desigualdades sociais. O programa é uma grande oportunidade, visto que tirar uma carteira de motorista é um custo alto para a maioria das famílias maranhenses”, analisou.

O jovem Raílson Santiago, primeiro beneficiado para iniciar o processo de habilitação destacou a importância do projeto em sua vida. “Eu precisava dirigir para levar a minha avó para consultas e hospital, por causa das doenças próprias da idade avançada. Assim, o programa beneficiou a mim e a minha família”, disse.

O novo site do Detran, inaugurado em outubro, permite solicitar vários serviços pela internet. Será possível a aquisição de Permissão Internacional para Dirigir (PID); mudança e adição de categoria; renovação e segunda via da Carteira Nacional de Habilitação (CNH); agendar vistoria, exame teórico; e consultar auto de infração. Na página, o usuário obtém informação dos procedimentos do Detran.

Na área de educação para o trânsito, o órgão tem cumprido a missão de informar a sociedade. Blitzen sobre a Lei Seca, palestras em escolas públicas e atividades em faixas de pedestres e bares da capital são algumas das ações. O órgão investiu, também, na capacitação dos servidores, na melhoria das instalações físicas e em programas de valorização de pessoal com ginástica laboral e palestras educativas. Essas ações positivas estão resultando em um trabalho mais eficiente e ágil.

Com o novo modelo de gestão, o Detran também ganhou uma Ouvidoria estruturada e ativa. Segundo registros que chegam à Ouvidoria do órgão, são solucionados 93% das demandas que chegam ao setor, sendo 70% de forma imediata, sem acionamento de outros processos administrativos. Em seis meses, o setor realizou 1.500 atendimentos.