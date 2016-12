Retrospectiva: Acesso a cultura maranhense é difundido com ações promovidas pelo Governo

Com ações que contemplam as variadas manifestações locais e com intervenções em infraestrutura para revitalizar espaços públicos antes abandonados, o Governo do Maranhão está garantindo cultura e entretenimento ao alcance de todos os maranhenses. As ações, normalmente realizadas em espaços públicos, atraem milhares de pessoas interessadas pela cultura maranhense. Exemplo destas ações são os shows do programa ‘Mais Cultura e Turismo’, o projeto ‘Música no Espigão’, a Política de Proteção de Bens Culturais de Natureza Imaterial, as programações culturais de Carnaval, São João, Natal e Réveillon, dentre outras ações desenvolvidas pela Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (Sectur).

“A cultura é uma das riquezas do nosso estado e estamos incentivando as manifestações culturais e ao mesmo tempo fortalecendo o turismo, é um ciclo de desenvolvimento importante para o Maranhão, tanto para a economia quanto para a vida dos maranhenses e turistas que visitam o nosso estado”, afirmou o governador Flávio Dino.

Dentre as ações realizadas pela gestão estadual está o programa ‘Mais Cultura e Turismo’ que foi lançado em julho do ano passado. Ao longo do ano, a ação movimenta espaços ao ar livre e de acesso público, como a Praça Nauro Machado, no Centro Histórico, a Lagoa da Jansen e o Espigão Costeiro, na Ponta d’Areia. O projeto ‘Música no Espigão’ – um dos eixos do ‘Mais Cultura e Turismo’ – está consolidado como programação fixa dos finais de semana, ao pôr do sol no Espigão Costeiro. Sucesso de público, o programa já soma 15 edições.

O contador Ivaldo Junior, 34 anos, avaliou o projeto como ótima opção de lazer para os finais de semana. “O mais bacana é poder compartilhar com a família. Gostei da segurança e de poder apreciar essa bela natureza do lugar. Espero que essa iniciativa seja permanente”, disse.

Referência para a cultura popular maranhense na proteção e perpetuação dos saberes e fazeres tradicionais, a ‘Política de Proteção de Bens Culturais de Natureza Imaterial’, criada pelo Governo do Maranhão, está em vigor e propõe o reconhecimento das tradições e expressões orais dos mestres e mestras. Outra ação é o ‘Programa Estadual de Proteção e Promoção dos Mestres e Mestras da Cultura Popular do Maranhão’, que valoriza nomes consagrados da cultura popular do estado e permite acesso a técnicas para gerir seus projetos gerando renda.

No calendário fixo da programação cultural se destacam o ‘Carnaval de Todos’, que na edição deste ano contemplou exclusivamente os artistas maranhenses. Durante os cinco dias de programação foram 133 atrações em circuitos oficiais e mais 24 bairros da capital. A segurança nos circuitos resultou em uma festa de paz: nenhum crime violento intencional foi registrado nos circuitos oficiais durante as festas.

Para a dona de casa Amélia Cardoso, 53 anos, o ‘Carnaval de Todos’ foi um dos mais seguros e tranquilos. “Este ano eu pude sair, aproveitei tudo quanto foi brincadeira e senti que tinha segurança. Foi muito bom. Eu amo carnaval”, afirmou ela, que curtiu todos os dias de festa.

No São João, 300 atrações entre shows musicais e apresentação de brincadeiras, além do comércio de pratos típicos e de peças do artesanato maranhense marcaram as comemorações. Foram 88 arraiais no período, sendo 95 nos bairros com apoio do Governo do Maranhão.

A dona de casa Giselle Pereira, 26 anos, elogiou a organização e a estrutura do festejo junino. “Foi um ótimo festejo. Deu para brincar tranquilamente, participar com a família e curtir até o final sem medo. Boa programação e variada. Gostei muito”, disse ela, que é mineira, mora em São Luís há quatro anos e junto com o marido Cláudio Rosa, 40 anos, e da filha Maria Clara, de um ano e oito meses, acompanhou a festa no Arraial do Parque Folclórico da Vila Palmeira.

O ‘Natal de Todos’ contou com espetáculos teatrais, auto de natal, corais, orquestras, shows musicais e a tradicional cantata natalina. Foram cinco dias de programação em um ambiente repleto de cores e luzes. Finalizando o calendário do ano, o ‘Réveillon de Todos’ possui mais de 100 atrações para os shows que saúdam a virada do ano.

De acordo com o secretário de Estado de Cultura e Turismo, Diego Galdino, o projeto da Cultura, executado pela gestão do governador Flávio Dino, tem como marcas a democratização, a valorização da arte local e a reestruturação dos espaços públicos. “Neste Governo, a Cultura prioriza a integração das pessoas e projeta espaços para socialização de todos, independente da faixa etária, e com igualdade de condições. A gestão mostra que se preocupa com a inclusão social, com a disseminação do que é produzido no Estado valorizando e oportunizando espaços para as manifestações e artes locais”, enfatizou Galdino.

Ele ressaltou que as parcerias também são importantes para promoção da cultura no estado. Como exemplo, ele citou o ‘Cultura Viva do Maranhão’ realizado a partir de parceria com o Ministério da Cultura (MinC) e que propõe o fortalecimento e articulação das comunidades dos Pontos de Cultura. No Maranhão são 55 pontos, sendo 29 na capital. Serão criados mais cinco Pontões de Cultura agregando os vários pontos. A Sectur solicitou ao MinC a ampliação para mais 100 pontos no Maranhão. Os Pontos de Cultura desenvolvem ações de impacto sócio-cultural em suas comunidades, tendo como sede as entidades culturais.

Um dos espaços públicos mais frequentados para o lazer e palco permanente de eventos na capital, a Praça da Lagoa foi entregue, em junho deste ano, à comunidade. É o primeiro espaço público no Maranhão com equipamentos de acessibilidade. Dos oito brinquedos instalados no parquinho, dois são adaptados e podem ser usados por qualquer criança – um balanço e um carrossel. O espaço possui ainda duas mesas de ping pong e espaço para jogos de mesa. Nestes equipamentos a criança cadeirante tem autonomia para brincar.

O empresário André Alevatto, 31 anos, foi conhecer a estrutura da Praça da Lagoa com o filho João Carlos, de dois anos, e aproveitou bastante as atividades culturais e os brinquedos do local. “Meu filho gostou bastante daqui e mesmo com outras atrações, crianças e brinquedos ao redor, ele gostou muito da leitura e dos livros”, enfatizou sobre a atividade realizada no local na ocasião.