Restaurantes Populares oferecem cardápio especial com comidas típicas do período natalino

O Governo do Maranhão ofereceu, nesta sexta-feira (23), um cardápio especial com comidas típicas do período natalino, em toda rede de Restaurantes Populares instalados em São Luís e no interior do Estado. A iniciativa tem como objetivo valorizar o público usuário das unidades públicas de alimentação e aderir ao clima festivo das celebrações natalinas.

No cardápio especial, elaborado pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social (Sedes), por meio da Secretaria Adjunta de Segurança Alimentar e Nutricional (Sasan), foram servidas iguarias típicas das celebrações de Natal, como chesteres, salpicão de frango, arroz à grega, bife ao molho madeira, farofa rica, entre outros produtos.

“Valorizar os frequentadores dos restaurantes populares é uma das prioridades da Sedes. Temos dado atenção especial às datas comemorativas e buscado sempre proporcionar o bem-estar dos usuários do serviço. São ações que garantem a qualidade do serviço prestado na rede e que nos trazem retorno tão positivo”, disse o titular da Sedes, Neto Evangelista.

Segundo a secretária-adjunta da Sasan, Lourvídea Caldas, a aceitação dos usuários do serviço em relação ao menu festivo foi extraordinária, fazendo com que todos os Restaurantes Populares do interior do Estado atingissem a meta de refeições servidas uma hora antes do horário normal de atendimento na rede. A quantidade de refeições ofertadas nas unidades do interior varia de 625 a mil pratos, conforme a capacidade de cada unidade.

O mesmo cardápio será oferecido também na próxima sexta-feira (30), antevéspera das festas de Ano Novo. Os cardápios especiais servidos na rede de Restaurantes Populares são elaborados também na Semana Santa, Dias das Mães e Festas Juninas, por exemplo, quando são ofertadas comidas típicas da culinária regional como arroz de cuxá, torta de camarão, peixe frito, feijão tropeiro, creme de macaxeira, entre outras iguarias.

“Faz parte das nossas ações desenvolver sempre nos restaurantes populares cardápios diferenciados nas datas festivas e o período natalino é muito especial para todos nós. Além disso, é uma forma de promovermos também o congressamento dos usuários dos restaurantes, oferecendo um almoço especial, simbólico e com comidas típicas dessa importante celebração que é o Natal”, disse Lourvídea Caldas.

Segurança alimentar

Os Restaurantes Populares integram a política de segurança alimentar e nutricional desenvolvida pelo Governo do Maranhão, com vistas à redução do índice de insegurança alimentar, que no Estado é de aproximadamente 60,9%.

Com ações efetivas na área, o Governo do Estado desenvolveu um amplo programa de expansão da rede de Restaurantes Populares, passando de seis para 13 unidades alimentares. Além das sete unidades instaladas na capital, também estão em pleno funcionamento outros seis restaurantes implantados nos municípios de Zé Doca, Açailândia, Chapadinha, Pedreiras, Lago da Pedra e Grajau.

Nas unidades em funcionamento na capital e no interior são servidas mais de 13 mil refeições balanceadas por dia, ao valor de R$ 2.