Restaurante Popular vira opção para quem busca economia e qualidade

Com R$ 4 por dia, o guarda municipal Josimael Castro Martins e a filha Israele almoçam, de segunda a sexta-feira, no Restaurante Popular do Coroadinho, em São Luís. Com um cardápio que oferece carne, feijoada, peixe, frango, além de arroz, feijão e salada, o restaurante se tornou uma escolha para o guarda pela proximidade de casa, pelo preço baixo cobrado no prato individual e, principalmente, pela qualidade da comida servida.

“É muito bom e saudável; tem a proteína, carboidrato, é toda balanceada e a gente é bem tratado também”, afirma Josimael. O exemplo de Josimael mostra que, apesar do preço baixo, os Restaurantes Populares atraem não só quem busca economizar mas, também, quem está à procura de comida de qualidade. Cada refeição custa R$ 2. Caso almoçasse na vizinhança, Josimael calcula que gastaria, em média, R$ 30 por dia. “O prato por aqui perto custa entre R$ 12 e R$15, com isso, eu gastaria uns R$ 600 por mês para alimentar a mim e a minha filha. Hoje, esse valor fica em R$ 98 e a gente come muito bem, tem suco, sobremesa, tudo que a gente precisa”, ressalta.

Além de Josimael e Israele, com os Restaurantes Populares, o Governo do Maranhão atende mais de 18 mil pessoas todos os dias em 14 unidades espalhadas em São Luís e outros oito municípios do estado. Mantidos com a coordenação da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedes), em apenas dois anos o crescimento na quantidade de refeições foi de 200% – até 2014, apenas 6.200 refeições eram servidas diariamente. “Os restaurantes populares são uma importante política pública de governo, que visa, entre outros aspectos, reduzir os índices de insegurança alimentar, que ainda são muito altos no Estado”, diz o secretário de Estado de Desenvolvimento Social, Neto Evangelista. “Estamos trabalhando para mudar essa realidade não apenas fornecendo alimentação, mas proporcionando a seus frequentadores oportunidades de capacitação nesses espaços”, completou o secretário.

Qualidade

Além de ser bem recebida pelos usuários a alimentação servida nos Restaurantes Populares segue rigorosos padrões sanitários e nutricionais, o que fez com que a satisfação chegasse ao patamar de 87,6% em pesquisa realizada no mês de junho do ano passado. “Além do processo de produção controlado para garantir total higiene e controle, também nos preocupamos com o equilíbrio nutricional do que é servido”, afirma a nutricionista e coordenadora dos Restaurantes Populares, Wilma Ramalho. “Todas as unidades contam com um nutricionista que acompanha o atendimento aos usuários e que também oferece consultas e educação nutricional”, explica.

O eletricista Lucas Almeida, que desde 2015 se alimenta diariamente no restaurante, diz perceber o zelo dos profissionais. “É uma alimentação equilibrada, a gente se sente bem e você vê que há um cuidado no servir, a comida tem uma boa aparência, e é por isso que eu como aqui”.

Já a dona de casa Isaura Soares Amaral, de 64 anos, aproveita não apenas o almoço e o jantar servidos na unidade do Coroadinho. Além da consulta nutricional que faz depois do almoço, dona Isaura frequenta os cursos e oficinas oferecidos no restaurante. “Na semana passada fiz o curso de ovos de chocolate porque, além de aprender, eu também quero ensinar para minhas amigas que estão paradas e estão precisando de oportunidade e que não puderam fazer o curso”, afirma.

Expansão

Além das 14 unidades que atualmente funcionam em São Luís, Paço do Lumiar, Chapadinha, Zé Doca, Lago da Pedra, Pedreiras, Açailândia, Grajaú e Colinas, ainda este ano pelo menos três novas unidades entrarão em funcionamento, de acordo com a nutricionista Wilna Ramalho. “Estamos com processo de licitação aberto para funcionamento de unidades nos municípios de Godofredo Viana, Tutóia e Santa Luzia do Tide que aumentarão em mais de 2.500 o total de refeições servidas diariamente pelo Governo do Estado”, informa.