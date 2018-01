Residencial Parque Independência recebe inscrições de mais de 8 mil servidores

Maior programa de financiamento habitacional para servidores públicos das últimas décadas no Maranhão, o Residencial Parque Independência, recebeu 8.632 inscrições de interessados em adquirir um dos 2.048 apartamentos do empreendimento, localizado no bairro São Cristóvão, em São Luís.

Com a conclusão dessa primeira fase, a Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano (Secid) iniciará a análise cadastral dos inscritos junto à Caixa Econômica Federal, parceira na realização do financiamento.

Logo após a análise preliminar das inscrições, os cadastrados serão chamados para atendimento presencial e encaminhamento do processo de verificação dos critérios para financiamento dos imóveis, de acordo com as regras do Sistema Financeiro de Habitação.

“Após o cadastro, que foi feito exclusivamente por meio do site, não havendo restrições cadastrais, será realizado um sorteio eletrônico com o objetivo de definir a ordem de atendimento dos servidores”, explica a titular da Secid, Flávia Alexandrina.

“Após essa definição, o proponente receberá comunicação para que compareça à Secid, onde daremos continuidade ao processo de financiamento do imóvel”, completa a secretária.

Governo do Maranhão e Caixa Econômica Federal investem R$ 255 milhões no projeto. As obras estão previstas para começar no início de fevereiro de 2018.

Próximo a grandes avenidas, aeroporto, escolas e universidade, Corpo de Bombeiros e polícia, o Residencial Parque Independência terá oito condomínios: cinco com imóveis de dois quartos e três com apartamentos de três quartos.

Os oito condomínios do Residencial Independência terão, cada um, 256 apartamentos com áreas independentes, compostas por piscina, quadra poliesportiva e área de lazer coberta. Para garantir ainda mais conforto e tranquilidade, serão plantadas duas árvores nativas ou frutíferas por apartamento.