Residência em Dermatologia do Hospital Carlos Macieira é a primeira da área no Maranhão

O Hospital Dr. Carlos Macieira (HCM) é o primeiro hospital do Maranhão a ter o Programa de Residência Médica do Governo do Estado na área de dermatologia, um ganho enorme para os maranhenses. No total, em março, a Secretaria de Estado da Saúde (SES) recebeu 17 novos médicos residentes no HCM, sendo nove de cirurgia geral, cinco de clínica médica, dois de dermatologia e um de urologia.

Desde agosto de 2016, o hospital passou a oferecer o serviço de dermatologia. No consultório são realizadas consultas clínicas e tratamentos, como correção de câncer de pele. Já a residência, iniciada em março deste ano, tem duração de três anos. O primeiro ano é realizado em conjunto com a Clínica Médica, uma forma de levar conhecimentos de áreas diferentes para os profissionais.

Segundo o supervisor da Residência, o médico Eduardo Lago, é importante que sejam formados novos especialistas no estado. “A residência, além de formar novos dermatologistas, também incentiva a realização de pesquisas na área, promovendo estudos importantes em benefício da população. Além disso, o hospital passa a ser uma referência no atendimento para as doenças de pele”, avaliou.

A coordenadora da Comissão de Residência Médica (Coreme) do Hospital Carlos Macieira, Vera Xavier, ressaltou que este ano houve um aumento no número de vagas no estado, e só no HCM são quatro residências. “Ter a dermatologia no hospital é um ganho enorme para o estado e também para os maranhenses. É preciso incentivar a formação especializada e o meu conselho para cada turma que chega é de que é preciso dar o seu melhor e atender cada paciente com todo cuidado e carinho”.

A supervisora administrativa da Residência Médica da Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares (Emserh), Myllena Carvalho, salientou a importância da formação de médicos dermatologistas no Maranhão. “Este profissional possui um elevado domínio de todos os aspectos necessários à prática de excelência, do diagnóstico ao tratamento, além de orientar sobre cuidados gerais, solucionar problemas estéticos e trabalhar na manutenção da beleza e saúde da pele”, afirmou.

Prevenção Eduardo Lago também fez um alerta aos maranhenses. Ele lembrou que o estado só possui duas estações do ano, o verão e o inverno, marcado pelo período chuvoso e pela alta umidade. Em comum, durante os 12 meses, altas temperaturas e grande incidência de radiação ultravioleta, o que requer cuidados com a pele.

Entre as dicas repassadas pelo dermatologista está o uso do protetor solar, que deve ser utilizado em todas as idades. Já se a pele é mais ressecada é preciso um cuidado maior com a hidratação. Também é necessário utilizar sabonete adequado para cada tipo de pele e sempre remover a maquiagem.

Quanto aos calçados é importante que sejam adequados, pois se forem desconfortáveis podem causar deformidades. Em relação aos cabelos, é preciso cuidado com lavagem do couro cabeludo, evitando machucar com as unhas, e também cuidado com as químicas no cabelo, como tinturas e alisamentos.

Outro destaque dado pelo médico é sobre ingestão de alimentos variados, ricos em vitamina, o que auxilia no cuidado com a pele. E o açúcar, em excesso, deve ser evitado. Já a ingestão de líquidos, principalmente água, é fundamental para o funcionamento do corpo.

“A pele é o maior órgão do corpo humano e sofre grande impacto do meio ambiente, como a exposição solar e a poluição. E o HCM vai ser o local de referência para que o paciente possa ter o acompanhamento adequado das doenças de pele. E é importante que o cidadão procure um médico sempre que perceber alterações na pele”, orientou o dermatologista.