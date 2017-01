Representantes do Governo cumprem agenda na Região do Gurupi nesta sexta-feira (13)

Secretários de Estado reúnem com prefeitos maranhenses, nesta sexta-feira, 11, em Carutapera, para discutir estratégias e parcerias na execução de política públicas. O evento segue direcionamento do Governo do Estado para estreitar relações com os prefeitos e fortalecer ações conjuntas entre as gestões municipais e estadual. Em seguida, os secretários cumprem agenda em vários municípios da região vistoriando obras do Governo, assinando ordens de serviço e reunindo com as comunidades.

O evento tem início a partir das 9h, com recepção dos gestores coordenada pelo prefeito de Carutapera, André Dourado. O titular da Secretaria de Estado de Infraestrutura (Sinfra), Clayton Noleto prossegue a agenda apresentando os objetivos do encontro. Segue o discurso os prefeitos Mazinho Leite (Cândido Mendes), Tate do Ademar (Amapá do Maranhão), Gilberto Braga (Luís Domingues), Sissi Viana (Godofredo Viana), Antônio Filho (Junco do Maranhão) e Antônio Batista (Boa Vista do Gurupi), encerrando o evento.

“Esse encontro é muito importante e faz parte do modo de gestão do governador Flávio Dino, que compreende que só é possível transformar o nosso estado com efetivo regime de colaboração entre governo e prefeituras”, enfatiza o secretário de Estado da Educação (Seduc), Felipe Camarão.

O titular da Seduc lembrou o ‘Encontro de Prefeitos e Prefeitas’ realizado em dezembro passado, no qual foram apresentados um conjunto de ações e programas do Governo do Estado. “Na ocasião, os gestores puderam obter informações importantes sobre esses programas, a fim de melhorar diversos indicadores de seus municípios”, pontuou.

O secretário de Estado de Saúde (SES), Carlos Lula, destacou o trabalho integrado do Governo na garantia de mais igualdade social e dignidade para todos. “Essa ação, envolvendo várias secretarias, permite que tenhamos uma ação mais efetiva, com mais resolutividade. No caso da Saúde, buscamos ampliar o acesso à saúde e verificar as condições dos equipamentos de saúde municipais, para atuar com suporte”, enfatizou.

A visita contempla os municípios de Carutapera, Luís Domingues, Godofredo Viana, Cândido Mendes, Amapá do Maranhão, Junco do Maranhão e Boa Vista do Gurupi.

Encontro nas comunidades

A agenda prossegue com reuniões setoriais entre secretários de Estado, representantes dos municípios, instituições de classe, lideranças políticas e representantes da sociedade civil, entre 14h e 17h nos municípios presentes no encontro. O Governo será representando pelas secretarias de Estado da Agricultura Familiar (SAF), Educação (Seduc), Sáude (SES), Infraestrutura (Sinfra) e Segurança (SSP). Em Amapá do Maranhão, o titular da SAF, Adelmo Soares, estará na comunidade Vertente com beneficiários do Plano ‘Mais IDH’ e visita aos projetos Sistecs e Sisteminhas.

O gestor estará, ainda, em Junco do Maranhão, visitando a Unidade Produtiva do Mel, na sede, com presenças de representantes do Sindicato dos Trabalhadores Rurais do Município, beneficiários da cadeia produtiva do mel e membros da Cooperativa de Apicultores. Adelmo Soares encerra a agenda em Boa Vista do Gurupi, em visita à Associação Vila Batista.

“Vamos avaliar o andamento das inscrições do Acordo de Cooperação Técnica no qual será ampliado o número de famílias atendidas nesses municípios, além de acompanhar programas desenvolvidos nas comunidades rurais produtoras. São ações em conjunto com diversos órgãos, seguindo a diretriz do governador Flávio Dino que é a parceria com todos os prefeitos para que as políticas públicas cheguem à população do Maranhão”, pontuou o titular da SAF, Adelmo Soares.

O titular da Sinfra, Clayton Noleto, representa o Governo no município Luís Domingues em visita a obras e segue para Amapá do Maranhão onde assina Ordem de Serviço para construção da primeira escola de Ensino Médio em prédio próprio do Governo do Estado. Filipe Camarão, da Seduc, participa da solenidade. O secretário Carlos Lula, da SES, vistoria hospitais em Carutapera, Luís Domingues e Junco do Maranhão.