Reforma do Centro de Ensino Nova Vitória possibilita melhores condições de aprendizagem

Desde a fundação, há 26 anos, o Centro de Ensino Nova Vitória, em Imperatriz, não passava por uma reforma. Agora a unidade recebe reparos na parte elétrica, hidráulica, piso, telhado e forro, além da climatização das salas de aula. As obras são executadas pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Infraestrutura (Sinfra).

Para atender uma demanda da comunidade escolar, foi incluída a construção de uma quadra, para que os alunos tenham melhores condições para a prática de exercícios físicos. Iniciada no segundo semestre de 2016, a estimativa é que até abril a obra seja entregue.

De acordo com a diretora da escola Francisca Célia Sá, durante o período chuvoso era um desafio a escola continuar funcionando por causa das condições do telhado. “Esta reforma, além de necessária, era um sonho antigo nosso. Só temos a agradecer”, disse.

Para o secretário de Estado da Infraestrutura, Clayton Noleto, a educação é uma das prioridades da gestão realizada pelo governador Flávio Dino. “Estamos devolvendo aos estudantes a dignidade e o estímulo ao ensino, com reformas que são praticamente reconstruções e respeitam o professor, o estudante, o quadro técnico e a comunidade”, disse Clayton Noleto, acrescentando que os investimentos trarão uma perspectiva melhor para a educação dos jovens.

Outros investimentos foram feitos pelo Governo do Estado nas escolas de Imperatriz. A cidade recebeu reforma em mais duas escolas: Vespasiano Ramos e Barjonas Lobão, além da construção do Centro de Ensino Amaral Raposo, no Parque Alvorada, e da quadra coberta no Governador Archer.