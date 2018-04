Reforma de escolas e asfalto novo: Flávio Dino leva pacote de ações a São Luís Gonzaga

O Centro de Ensino Nazaré Ramos é a única escola de ensino médio da cidade de São Luís Gonzaga do Maranhão. Ela não recebe reforma desde 1991. Agora, isso vai mudar e o prédio será totalmente recuperado. E não é só isso: também será construída uma nova escola de ensino médio para os alunos do município. E 11 escolas municipais serão reformadas. Tudo isso foi anunciado pelo governador Flávio Dino nesta sexta-feira (20) durante visita à cidade.

Flávio Dino também autorizou novas obras do Mais Asfalto em São Luís Gonzaga, incluindo a recuperação da estrada que vai até Trizidela do Vale, e entregou 30 toneladas de sementes de feijão, além de reforçar o apoio aos atingidos pelas chuvas.

A escola Nazaré Ramos existe desde 1942 e recebeu a última reforma em 1991. Trata-se de um prédio histórico no centro da cidade. “Estamos aguardando com ansiedade, com esperança. Nós já temos 76 anos de história e precisamos desse olhar humanizado do governador Flávio Dino e do secretário da Educação, Felipe Camarão”, diz a professora Denise Santos.

“Merecemos, sim, uma Escola Digna, para que todo jovem gonzaguense tenha condição de aprender para ser protagonista da sua própria história”, acrescenta.

Parceria

Sobre a nova escola a ser construída, Flávio Dino afirmou que se trata de uma parceria com o prefeito. “Será uma união, uma parceria. O prefeito Dr. Júnior vai arrumar um terreno, e eu vou construir uma escola grande, com ginásio, que a cidade merece”, explicou.

O pacote de educação para São Luís Gonzaga incluiu a reforma de 11 escolas mantidas pela prefeitura. “O governador vem confirmar e reafirmar o convênio para reformar 11 escolas municipais no âmbito do Escola Digna”, disse o prefeito.

Na segunda-feira, a cidade já tinha recebido um Farol do Saber completamente reformado.

Asfalto na rua e na estrada

Dr. Júnior também ressaltou outro investimento levado pelo governador à cidade nesta sexta-feira: “A comunidade toda está numa grande expectativa, todo mundo está muito feliz com a presença das máquinas do Mais Asfalto”.

Dino assinou ordem de serviço no valor de mais de R$ 1 milhão para fazer a pavimentação na cidade. As obras já começaram. No ano passado, o Mais Asfalto já tinha levado cerca de três quilômetros de pavimentação ao município.

Além disso, o governador assegurou a recuperação da rodovia que liga São Luís Gonzaga até Trizidela do Vale: “Há um mês assinamos o documento para a empresa fazer o projeto da estrada. E este ano a gente começa as obras”.

Cheque Minha Casa

Flávio Dino também disse que São Luís Gonzaga está incluída na medida que estende o Cheque Minha Casa para cidades fortemente atingidas pelas chuvas. “É um programa novo para famílias que tiveram perdas – por exemplo, eletrodomésticos, sofás, camas –, e com isso vamos dar um apoio financeiro.”

O valor vai depender da extensão dos danos e será de até R$ 5 mil. O Corpo de Bombeiros está fazendo a análise e o cadastramento das famílias que poderão ser beneficiadas.