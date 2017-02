Reforma da Unidade Integrada Padre Newton Pereira será entregue este mês

As obras de melhoria na Unidade Integrada Padre Newton Pereira, no bairro Cohatrac I, em São Luís, que serão concluídas no fim deste mês, vão beneficiar 540 alunos matriculados neste ano letivo. Entre os serviços, realizados pelo Governo do Estado, a reforma geral com instalação de piso, revisões elétrica e hidráulica, pintura e construção de rampas de acessibilidade.

Maria Aparecida dos Santos tem duas sobrinhas matriculadas na escola do Ensino Fundamental. No último dia de janeiro, ela fez a matrícula delas na unidade, que é muito requisitada no bairro. “Eu achei bem organizada e a gente procura uma escola que fosse assim, em boas condições, porque tudo isso conta. Eu já tive informações de outras pessoas sobre a escola e me interessei mais por aqui”, disse.

O secretário de Estado da Educação, Felipe Camarão, destaca o trabalho gradativo e contínuo de reformas das escolas em todo o Maranhão. “O governador Flávio Dino faz o maior investimento em infraestrutura da rede estadual de educação de toda a história. Serão 574 intervenções em escolas estaduais até o fim do primeiro semestre deste ano. É uma ação de grande proporção em uma rede de ensino abandonada por anos; tem escolas que, em 20 e 30 anos, nunca passaram por qualquer intervenção do Estado”, afirmou. Felipe Camarão ressaltou que o objetivo principal é resgatar a dignidade do estudante e valorizar o ambiente de trabalho dos servidores da educação.

“Encontramos as escolas literalmente caindo na cabeça dos alunos, consequência de um descaso com a educação e desrespeito aos maranhenses, que perdurou por muitas décadas e que, agora, com a determinação do governo Flávio Dino, estamos corrigindo, levando dignidade e estímulo ao processo de ensino com a reforma e reconstrução das unidades escolares valorizando alunos, quadro técnico, professores e a comunidade”, frisou o secretário de Estado de Infraestrutura, Clayton Noleto.

Com a reforma, a procura por vagas tem sido intensa na U.I. Padre Newton Pereira. “Os alunos quando olham uma escola bonita, pintada, arrumada, arejada ficam mais animados. A aprendizagem é importante, mas também precisamos estar em um ambiente com conforto e agradável”, explicou a diretora Maria do Socorro Cardoso.

Do lado de fora já é possível perceber as mudanças. Na entrada, a pintura é o primeiro destaque, nas salas de aula as janelas receberam nova estrutura em metal e vidro possibilitando a instalação de ar condicionado. A cozinha também está de cara nova com instalação de azulejos a dois metros de altura que facilitam a limpeza após as refeições. O refeitório, a biblioteca e o espaço para sala de informática fazem parte do novo cenário. Os banheiros femininos e masculinos foram ampliados com a instalação de divisórias em mármore e portas de alumínio.

Recuperação da quadra

Um dos ambientes mais requisitados pelos alunos, a quadra de esportes coberta, foi recuperada com a instalação de alambrado protegendo toda a área do piso ao teto, pintura delimitando as regras dos jogos, reparo no telhado e troca das estruturas metálicas incluindo as traves e suporte para a prática do basquete.

A cozinha recebeu azulejos que facilitam a limpeza após as refeições. O refeitório, a biblioteca e o espaço para sala de informática fazem parte do novo cenário. Todos os ambientes são fechados. A previsão é que as aulas do período letivo de 2017 sejam iniciadas agora no início de fevereiro.