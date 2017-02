RedeSim será implantada no município de Raposa

Em breve, o município de Raposa estará integrado à Rede Nacional para Simplificação do Registro e Legalização de Empresas e Negócios (RedeSim). A sinalização positiva foi assegurada pela prefeita do município, Talita Laci, durante reunião em seu gabinete com chefe do sistema no Maranhão, Ricardo Diniz, nesta terça-feira (30).

A visita de sensibilização faz parte do plano de metas da Junta Comercial do Maranhão para 2017 de integrar todos os municípios ao sistema até o final do ano. No encontro, o gestor alinhou os detalhes da implantação do sistema e explicou que por meio da RedeSim intitulada no Estado de ‘Empresa Fácil’ todo processo de abertura de empresas pode ser feito de forma mais ágil, com segurança e sem burocracia, já que os órgãos envolvidos nas operações de registro e legalização são integrados na internet.

Ricardo Diniz também ressaltou que, além de dar rapidez e transparência ao processo de legalização mercantil, ao aderir ao ‘Empresa Fácil’, o gestor público ganha com o incremento na arrecadação a partir de um controle efetivo do quantitativo de empresas que operam no município. “Além de vantagens diretas para os futuros empresários que desejam abrir uma empresa, a RedeSim também contribui para o aumento da arrecadação tributária das cidades e para um controle maior da movimentação da economia municipal”, reforçou Ricardo Diniz.

Na prática, o sistema coordenado pela Junta Comercial do Maranhão (Jucema) integra os principais órgãos envolvidos em processos de abertura e baixa de empresas, como prefeitura, Corpo de Bombeiros, Vigilância Sanitária, Secretarias Estaduais e Municipais de Fazenda e Receita Federal.

De acordo com o presidente da Jucema, Sérgio Sombra, a expansão da RedeSim em todo Maranhão é uma da prioridades do Governo do Estado, por meio da Junta Comercial, para 2017. “É um desafio que está sendo superado com muito êxito em cada uma das suas etapas. A meta é que todos os municípios maranhenses estejam integrados até o final deste ano com o objetivo de possibilitar um ambiente empresarial mais favorável no estado”, garantiu o presidente.

No total, o estado já soma 102 municípios integrados à ferramenta que tem, entre outros objetivos, a redução dos custos sociais e econômicos da informalidade; o aumento da produção e competitividade entre as micro e pequenas empresas; e a adequação da Lei Municipal às leis federais que regulamentam a atividade empresarial.

Também participaram do encontro, o secretário de Administração e Planejamento da Raposa, Ualacy Costa Chaves, o técnico da Vox Tecnologia, Francinaldo Campos e o integrante da equipe RedeSim, Guilherme ítalo.