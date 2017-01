Realizada mais uma etapa da licitação para o ‘Diques de Produção’

O Governo do Estado, por meio da Comissão Central Permanente de Licitação (CCL), realizou a sessão pública para abertura dos envelopes de proposta comercial referente à Concorrência n° 019/2016, que visa à futura contratação de serviços para implantação de canais de acumulação de água nos municípios maranhenses, no âmbito do Programa ‘Diques de Produção’.

A sessão foi realizada, na última segunda-feira (9), no auditório da Comissão Central, onde foram abertos os envelopes de proposta comercial das quatro empresas habilitadas: Construtora Artec S.A, Edeconsil Construções e Locações Ltda, CCG Construções e Terraplanagem Ltda e Lucena Infraestrutura Ltda.

A sessão foi suspensa para análise da documentação de habilitação que contará com apoio de uma equipe técnica da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedes). A finalização desta etapa representará a conclusão da licitação para a construção de canais de acumulação de água que irão beneficiar os 35 municípios maranhenses atendidos pelo Programa ‘Diques de Produção’, que visa garantir armazenamento de água das chuvas e impedir entrada de água salgada em igarapés e campos naturais.

O resultado do julgamento desta última etapa será divulgado na página da CCL, www.ccl.ma.gov.br.