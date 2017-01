Queimação de Palhinhas no Centro de Cultura Popular encerrou a programação do ‘Natal de Todos’

Em comemoração ao Dia de Reis, celebrado no dia 6 de janeiro, o Governo do Maranhão, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (Sectur), realizou na sexta-feira (13), a tradicional ‘Queimação de Palhinhas’, na sede da Casa da Festa (no Centro de Cultura Popular Domingos Vieira Filho). Com a participação dos grupos Reis das Nuvens e Reis do Alecrim, a queimação encerrou a programação do ‘Natal de Todos’.

A programação teve início com a realização de um cortejo com os grupos natalinos tradicionais. A concentração foi no Centro de Criatividade Odylo Costa Filho e seguiu por importantes vias do Centro Histórico de São Luís até chegar na Rua do Giz, onde encontrava-se o presépio do Paço da Quaresma e a imagem do Menino Jesus, que foi levada até o presépio do Espaço do Artista Popular, localizado no interior do prédio do Centro de Cultura Popular Domingos Vieira Filho, onde funciona a Superintendência de Cultura Popular.

“Esse é um rito cheio de significado e muito importante para a nossa cultura. É indevidamente do ciclo natalino, com a visita dos Reis Magos ao Menino de Jesus, que acabara de nascer”, explicou o superintendente de Cultura Popular da Sectur, Alaim Moreira Lima.

Na chegada do cortejo foi celebrada uma ladainha, e, na sequência, distribuição de murtas aos presentes para acompanhamento do ritual. “Estou encantando. É um rito muito bonito, cheio de alegria. É a primeira vez que acompanho esse rito. Gostei muito”, destacou o estudante de história Hugo Gonçalves.

O ritual

O ritual da Queimação de Palhinhas, tradicional no Maranhão e em algumas cidades de Portugal, é marcado pelo desmonte do presépio que reproduz a cena do nascimento de Jesus e a visita dos reis magos ao recém-nascido, na manjedoura.

Ao som da ladainha, que alterna latim e língua portuguesa, os fiéis retiram, aos poucos, as palhinhas da murta, que são utilizadas para decorar o presépio, e colocam para queimar em um fogareiro.