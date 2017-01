Queimação de Palhinha encerra programação natalina no dia 13 de janeiro

Em comemoração ao Dia de Reis, celebrado no dia 6 de janeiro, o Governo do Maranhão, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (Sectur), realiza na sexta-feira (13), a tradicional ‘Queimação de Palhinhas’, na sede da Casa da Festa (no Centro de Cultura Popular Domingos Vieira Filho), na Rua dos Giz (205), às 18h. A queimação encerra a programação de Natal promovida pela Sectur.

“Neste ano, faremos o ritual da Queimação de Palhinhas também em uma data especial, quando as rezadeiras e grupos de Reis já terão cumprido as promessas nas suas casas ou de familiares. Assim, continuamos perpetuando e valorizando as práticas da cultura popular”, explica a secretária adjunta de Cultura da Sectur, Vanessa Leite.

A programação terá início com a realização de um pequeno cortejo com os grupos natalinos tradicionais “Reis das Nuvens” e “Reis do Alecrim”. A concentração será no Centro de Criatividade Odylo Costa Filho, de onde sairá pela Rua do Giz até chegar ao presépio do Paço da Quaresma. É lá onde está a imagem do Menino Jesus que será levada até o presépio do “Espaço do Artista Popular”, localizado no interior do prédio do Centro de Cultura Popular Domingos Vieira Filho, onde funciona a Superintendência de Cultura Popular.

Na chegada do cortejo será celebrada uma ladainha na voz de Sebastião Cardoso e, na sequência, haverá distribuição de murtas aos presentes para acompanhamento do ritual. Por fim, será servido um coquetel público com bebidas e comidas tradicionais da festividade, como o chocolate quente e bolo de tapioca.

O ritual

O ritual da Queimação de Palhinhas, tradicional no Maranhão e em algumas cidades de Portugal, é marcado pelo desmonte do presépio que reproduz a cena do nascimento de Jesus e a visita dos reis magos ao recém-nascido, na manjedoura.

Ao som da ladainha, que alterna latim e língua portuguesa, os fiéis retiram aos poucos as palhinhas da murta, que são utilizadas para decorar o presépio, e colocam para queimar em um fogareiro.