Quarta edição da ‘Caravana Governo de Todos’ encerra atividades com ações de cidadania no Munim

O governador Flavio Dino participou de mais uma rodada da ‘Caravana Governo de Todos’, desta vez no município de Icatu, na manhã de sábado (6). O evento itinerante, em sua quarta edição, passou na região do Munim, levando ações e serviços do Governo do Estado em diversas áreas para a população dos municípios de Presidente Juscelino e Cachoeira Grande, na sexta-feira (5), e de Axixá, Morros e Icatu neste sábado (6). A caravana chegou à quarta edição se firmando no calendário dos municípios como um dia de grande mobilização e oferta de cidadania.

Em Icatu, o encontro foi uma oportunidade para o governador Flavio Dino conversar com a população, ouvindo pleitos e sugestões, e para apresentar os principais investimentos e políticas públicas implementados no município. “Fiz questão de estar aqui para agradecer o empenho da nossa equipe que esteve ontem e hoje em cinco cidades aqui do Munim. Estamos aqui com essas ações diversas de cidadania, saúde, educação e cultura para assegurar que governo está presente e próximo à população, solucionando essas necessidades do dia a dia. A Caravana iniciou recentemente, chegou à região do Munim, e estamos aqui anunciando obras do programa ‘Mais Asfalto’, sistemas de abastecimento de água, investimentos na requalificação das escolas”, disse o governador.

O governador Flávio Dino também anunciou que um grande investimento que o governo está estruturando para o a região do Munim é o ferryboat, que após a finalização dos estudos técnicos de batimetria, tornará o percurso entre as cidades de São José de Ribamar e Icatu muito mais rápido. “A Emap já se comprometeu em ajudar com os terminais e esta será uma grande conquista que vamos assegurar para a região”, disse o governador.

Na passagem por Icatu, ainda foi realizada a apresentação da patrulha agrícola – composta de trator, grade e carreta – que foi entregue pelo governador Flavio Dino em março, no evento responsável pela entrega desses equipamentos para 55 municípios.

A Caravana é uma articulação da Secretaria de Estado da Comunicação e Assuntos Políticos (Secap) em parceria com outras secretarias, que se reúnem para levar os serviços nas áreas da Saúde, Educação, Cidadania, Assistência Social, Esporte e Cultura, tudo num lugar só. O secretário de Comunicação e Assuntos Políticos, Márcio Jerry, destacou a importância da Caravana para ouvir a população e anunciar novos investimentos.

“Estamos na região do Munim com esta ação muito importante do Governo, com prefeitos, vereadores, sindicatos e com a população em geral, trazendo o padrão da Caravana, com serviços, debatendo com a sociedade, trazendo obras, inaugurando e fazendo vistorias. E aqui, hoje, em Axixá, ao lado da prefeita Soninha, fazendo o anúncio de novas obras para o município, como a construção de dois sistemas de abastecimento de água e de 4km pavimentação asfáltica através do programa ‘Mais Asfalto'”, destacou o secretário Márcio Jerry, que esteve na cidade ao lados dos secretários de Estado da Saúde, Carlos Lula, e da Juventude, Tatiane Pereira, enquanto outros titilares de pastas se distribuíam nos demais municípios.

A população tem marcado presença na Caravana. Em Axixá , a escola municipal que sediou o evento esteve lotada durante toda a manhã, com uma vasta procura por todos os serviços oferecidos. A dona de casa Josinelson Botelho aproveitou que o evento estava pertinho de casa e foi tirar, gratuitamente, a carteira de identidade dos dois filhos. “A escola está pedindo a identidade dos meus meninos e eu ia para São Luís e hoje não podia perder essa oportunidade. Com o dinheiro que ia gastar lá já vou fazer outras coisas. Gostei muito dessa ação, está sendo ótima para mim”, destacou a senhora, que aproveitou e ainda foi ao guichê do programa do Estado Bolsa Escola, à procura de informações sobre o programa do qual é beneficiária há dois anos, já pensando na comprar do material escolar dos pequenos para o ano que vem.

Já Icatu recebeu a Carreta da Mulher e o Mamógrafo Móvel, levados pela Secretaria de Estado da Mulher. E dona Domingas Silva, de 64, aproveitou a oportunidade para prevenir contra o câncer de mama. Para ela, essa é a função do poder público, amparar e assistir a população, oferecendo prevenção e cuidados com a saúde de maneira gratuita e eficiente.

Em Morros, além de atividades como palestras, atendimentos em saúde básica, cadastramentos em programas sociais e eventos esportivos, o Procon Móvel ofereceu emissão da 1ª e 2ª via do RG, inscrição e consulta do CPF, antecedentes criminais e serviços do balcão do cidadão, que incluem emissão de boletim de ocorrência, consultas (NIT, PIS/PASEP, bolsa família), inscrições em concursos e outros serviços on-line. Os serviços de formalização de reclamações ou denúncias e orientação ao consumidor e fornecedor também serão ofertados. Maria de Jesus, 25 anos, lavradora agradeceu a facilidade possibilitada pela Caravana. “A gente só tem a agradecer, isso significa uma economia muito grande pra gente, que não precisa ir até São Luís para resolver estas questões”.