Projeto Jovem Guardião leva experiências positivas de juventude à adolescentes da Funac

Jhonata, Meirivania, Marcos são jovens. Trabalham, estudam, se divertem com os amigos e tem uma particularidade: participam do Projeto Jovem Guardião. A iniciativa é uma parceria da Fundação da Criança e do Adolescente (Funac), vinculada à Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular (Sedihpop), com a Pastoral da Juventude, da Arquidiocese de São Luís, para possibilitar uma nova experiência de vida aos adolescentes que cumprem medida socioeducativa. Com atividades lúdicas de teatro, música, dança e debates, os socioeducandos tem momentos de reflexão sobre a sua trajetória de vida para construir um novo começo.

“Todo sábado o nosso compromisso é com os adolescentes das unidades. E desde a sexta-feira já começa a nossa expectativa e deles também. Quando o projeto começou, ficamos na dúvida se daria certo, mas como todo jovem é ousado, acreditamos na ideia”, conta Jhonata Soares, integrante do projeto na Unidade do Sítio Nova Vida. “E o apoio da Funac foi fundamental para tirar esse projeto do papel e transformar em ação”, afirma.

Marcos Barreira, que também é um Jovem Guardião, fala da sua primeira ação pelo projeto. “O nosso primeiro contato foi tranquilo, ainda tímidos, iniciamos as atividades, preparamos tudo e eles foram se chegando, um pouco desconfiados o que é normal, querendo saber o que íamos fazer ali no espaço deles”, relembra.

“Hoje, o que recebemos em troca é o carinho de cada adolescente, que torce para nos ver no sábado seguinte, para participar das ações”, fala Meirivania Sá, da comunidade da Paróquia Espírito Santo do Alto Timbira. “Ver que plantamos essa sementinha no coração deles e que ela vai crescendo é muito bom. Foi o melhor retorno que podíamos ter e isso nos deixa esperançosos, de que estamos deixando uma boa contribuição”, comemora.

A Diretora Técnica da Funac, Lúcia Diniz, explica que a constância do projeto é um dos pontos fortes do Jovem Guardião. “O projeto, é uma oxigenação na rotina da unidade, e é realizado sempre aos fins de semana, com muito compromisso, e sabem da importância dessa iniciativa e respondem de forma positiva a esse chamado”, destaca.

“Temos muito em comum com esses adolescentes: temos quase a mesma faixa etária, falamos a mesma língua deles, moramos nas mesmas comunidades. O que muda são as oportunidades que tivemos. A nossa missão é ser uma presença positiva na vida deles, é dizer que estamos juntos com eles, é mostrar que é possível ter um novo caminho, é torná-los protagonistas das suas próprias vidas”, pontua Jhonata.

Ensinar pelo Exemplo

Para os jovens da Pastoral da Juventude e os socioeducandos da Funac, o projeto é uma experiência para a vida toda. Louredilson Macedo é um exemplo: ele foi egresso do sistema de socioeducação, usuário de drogas e passou pelo sistema prisional. Hoje, ele dá testemunho aos socioeducandos, mostrando que é possível ter uma nova vida. “Participar desse projeto é um incentivo diário ao projeto de vida que escolhi para mim. Ao contar minha história, as experiências ruins que eu passei, mostro aos jovens que eles podem ter um caminho melhor, que eles podem se regenerar e que eles devem valorizar a família deles”, conta.

“O que esses adolescentes precisam é de alguém que os escute e os aconselhe e, além disso, que seja presente. Nas últimas reuniões, em todas as unidades, eles nos agradeceram por estarmos disponíveis, por sermos aquela pessoa que dá atenção e acolhe. É um exemplo que estou levando para minha vida também e isso foi muito emocionante”, relata Marcos, que acompanha as unidades do Sítio Nova Vida e Florescer.

Jovem Guardião

O Projeto Jovem Guardião surgiu da experiência exitosa da Paróquia Santíssima Trindade, que já havia acompanhado o Centro de Juventude Esperança, na Maiobinha, em 2012, e do jovem Ribamar Sousa, coordenador da Pastoral da Juventude da Arquidiocese de São Luís, como educador social em umas das unidades da Fundação. Ele visualizou a necessidade de um projeto diferenciado para construir um novo projeto de vida aos adolescentes.

“Levei a ideia à Pastoral da Juventude e a Arquidiocese, discutimos a proposta e o projeto foi aceito para nossa alegria. As ações do projeto foram iniciadas em julho, a partir das adesões dos jovens da PJ, seguido pelo processo de formação nas temáticas de medidas socioeducativas e segurança”, disse.

A reinserção dos socioeducandos na família e sua comunidade de origem são o foco do Jovem Guardião. “O grande diferencial dessa ação, junto às atividades da Funac, é preparar esses jovens para voltar à convivência da sua família e sociedade e, para isso, precisamos que eles tenham vínculos fortalecidos e uma referência de para onde seguir ao sair desse processo”, explica a diretora Técnica da Funac, Lúcia Diniz.

“Agradecemos muito o apoio da Pastoral da Juventude, por meio do Jovem Guardião, na parceria nesse processo da socioeducação. Foi mais uma ação que veio para somar ao que já realizávamos e, esperamos que os nossos socioeducandos, que passam pelo projeto, possam ressignificar suas vidas”, reforçou a presidente da Funac, Elisângela Cardoso. As ações do Projeto Jovem Guardião são realizadas sempre aos finais de semana nas unidades da Funac, em São Luís.

O Projeto Jovem Guardião é realizado, atualmente, por meio das Paróquias: Divina Providência – Cidade Operária; Santíssima Trindade – Cidade Olímpica; Nossa Senhora da Boa Viagem – da BR; São José dos Migrantes – BR; São João Calábria – Jardim América; Nossa Senhora de Fátima – Vila Luizão; Nossa Senhora da Penha – Anjo da Guarda; Santa Terezinha – Filipinho; e Espírito Santo – Alto Timbira.