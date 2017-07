Projeto “férias em trânsito” segue com ações na Região Tocantina

O Departamento Estadual de Trânsito do Maranhão (Detran-MA) realiza, este mês, o projeto ‘Férias em trânsito’ na Região Tocantina. A equipe de educadores da Coordenação de Educação para o Trânsito promoveu ações em cinco municípios efetivando 2.500 abordagens.

Os educadores do projeto passaram pelos municípios de Porto Franco, Campestre do Maranhão, João Lisboa, Divinópolis e Imperatriz. O trabalho é colocado em prática por meio de parceria com a Companhia de Polícia Militar Rodoviária independente (CPRV ind.) e do posto da Policia Rodoviária Federal da região. Entre as atividades, distribuição de materiais educativos e abordagem aos condutores, passageiros e pedestres.

Em Imperatriz, estão sendo realizadas ações na 49ª Exposição Agropecuária de Imperatriz (Expoimp 2017). Os educadores do “Férias em Trânsito” estão conversando com os frequentadores do evento, alertando para os perigos da mistura de álcool e direção. Também foram realizadas ações em pontos estratégicos da cidade de intensa movimentação de veículos e pedestres como a saída da Praia do Cacau.

No posto da Polícia Rodoviária Federal da BR-010, os educadores do Detran-MA estão realizando palestras com motociclistas e passageiros de ônibus e vans enquanto os policiais fazem a fiscalização dos veículos.

Para o chefe da Divisão de Orientação para do Trânsito do Detran-MA, Gilmárcio Lopes, este tipo de ação é de grande valia para os objetivos do projeto. “Dessa maneira nós temos a oportunidade de conversar diretamente com as pessoas sobre irregularidades comuns nas viagens como condições precárias dos veículos, superlotação e falta equipamentos de segurança”, afirmou.