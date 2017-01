Projeto ‘Férias em Trânsito’ é realizado na cidade de Pedreiras

A cidade de Pedreiras recebeu, no último sábado (7), o projeto ‘Férias em Trânsito’. A iniciativa é coordenada pela equipe de educadores do Departamento Estadual de Trânsito do Maranhão (Detran-MA), em parceria com a Polícia Militar, por meio da Companhia de Policia Militar Rodoviária Independente (CPRV Ind.) e tem como objetivo conscientizar a população sobre a importância da segurança viária.

A blitz educativa contou com o apoio dos educadores da 7º Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran), que atende o município. Na ocasião, condutores, passageiros e pedestres receberam material educativo e dicas de segurança no trânsito. Além de Pedreiras, nesta primeira etapa, o Projeto ‘Férias em Trânsito’ passou por Santa Inês e mais dois municípios da Região do Médio Mearim: Bacabal e Pio XII.

Segundo o chefe da Divisão de Orientação para o Trânsito do Detran, Gilmarcio Chaves, a primeira etapa do projeto ‘Férias em Trânsito’ foi bem recebida pela população das cidades visitadas e encerrou com saldo positivo. “As pessoas receberam muito bem as ações do projeto, muitas, além de ouvir as dicas de segurança, parabenizaram toda a equipe e pediram que ações de conscientização, como essa, sejam realizadas novamente nos municípios”, afirmou.

Em Pedreiras, além das abordagens educativas de motoristas, passageiros e pedestres, também foram realizadas atividades em bares do município, com a intenção de conscientizar a população sobre os riscos da mistura direção e álcool. O economista Rogério Marcos Pádua, que está de férias no município, aprovou o trabalho da equipe do Detran. “Moro em Fortaleza e quero parabenizar o Governo do Maranhão pela campanha. É essencial a realização da Lei Seca em conjunto com as ações educativas que o Detran faz”, disse o visitante.

As ações do Projeto ‘Férias em Trânsito’ serão realizadas até o dia 31 de janeiro, em São Luís, e em mais nove municípios do interior do estado. As próximas cidades a receberem o projeto serão: Pinheiro, Mirinzal e Cururupu.

Lei Seca

O Departamento Estadual de Trânsito do Maranhão (Detran-MA), em conjunto com a Policia Militar, por meio da Companhia de Polícia Militar Rodoviária Independente (CPRV Ind.) realizou blitzen da Lei Seca, nos dias 6 e 7 deste mês, nas principais avenidas das cidades de Bacabal e Pedreiras.

Durante os dois dias de fiscalização, foram lavrados 102 autos de infração eletrônicos e realizados 45 testes do etilômetro. Uma pessoa foi autuada por dirigir sob efeito de álcool. No total, foram abordadas 409 pessoas, 209 motocicletas e 94 carros. Foram recolhidos pela CPRV Ind, 11 documentos de usuários e veículos, entre Carteiras Nacionais de Habilitação (CNH) e Certificados de Registro e Licenciamento de Veículos (CRLV). Foram removidos, ainda, 33 veículos. Entre os condutores abordados, 18 pessoas não eram habilitadas e 31 veículos não estavam licenciados.

Segundo o comandante da Companhia de Polícia Militar Rodoviária Independente (CPRV Ind.), major Wallace Gleydison Amorim de Sousa, o Projeto ‘Férias em Trânsito’ tem conscientizado a população sobre a importância da mudança de comportamento no trânsito. “Nosso objetivo com a realização dessas atividades com o Detran é que as pessoas passem a adotar posturas mais seguras no trânsito de acordo com a Lei”, ressaltou o major.