Projeto “Férias em Trânsito” chega em Santa Inês

A equipe da Coordenação de Educação para o Trânsito, do Departamento Estadual de Trânsito do Maranhão (Detran-MA), está nesta quarta-feira (04), na 9° Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran), em Santa Inês, iniciando as ações do projeto “Férias no Trânsito” que, este ano, tem como tema “Se vale a diversão, vale mais a Segurança”.

O projeto “Férias em Trânsito”, que será realizado durante todo este mês em São Luís e mais 12 cidades do interior do estado,visa conscientizar condutores de veículos, passageiros e pedestres sobre a importância da segurança no trânsito. Para isso serão distribuídos materiais informativos com dicas de segurança e realizadas ações educativas durante fiscalizações da ‘Operação Lei Seca’. O objetivo é impedir que motoristas que ingeriram álcool provoquem acidentes de trânsito por causa da mistura de bebida e direção.

A diretora Geral do Detran-MA, Larissa Abdalla Britto, comemora a realização do projeto “Férias em Trânsito” como uma atividade de extrema importância para a redução de acidentes. “As ações educativas visam alertar os cidadãos para a responsabilidade no trânsito, buscando valorizar ações de proteção e segurança da vida dos condutores e dos pedestres”.

A campanha deflagrada em Santa Inês tem a coordenação do chefe da Divisão de Orientação para o Trânsito do Detran-MA, Gilmarcio Chaves; do major Wallace e do tenente Abreu, daCompanhia de Polícia Militar Independente (CPRV Ind). De acordo com o coordenador de Educação para o Trânsito da 9ª Ciretran, Gilson Ximenes, as ações terão, ainda, o apoio do comandante do 7° Batalhão da Polícia Militar, localizado em Pindaré-Mirim, tenente coronel, Edvaldo Vieira Oliveira.

Calendário das ações do Programa Férias em Trânsito:

04/01 a 06/01 – Santa Inês, Bacabal e Pedreiras

13/01 a 31/01 – São Luís

11/01 a 15/01 – Pinheiro, Mirinzal e Cururupu;

18/01 a 22/01 – Barreirinhas, Morros e Axixá;

25/01 a 30/01 – Chapadinha, Itapecuru e Rosário.