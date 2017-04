Projeto ‘Escuta Estudantil’ está percorrendo 50 escolas de São Luís

“Nós que estamos na escola, sabemos as necessidades do dia a dia. Como na Secretaria as pessoas ficavam lá no escritório, elas não sabiam o que acontecia na escola e assim, muitas vezes, a nossa voz não era ouvida, não era escutada. Então, quando alguém do poder público vem até aqui ouvir a gente, isso é muito bom. A nossa voz sai dos muros da escola”. O depoimento de Antony de Jesus, integrante do Colegiado C. E. Vinicius de Moraes, traduz a importância de ser ouvido.

Ouvir os estudantes é o que o Governo do Maranhão está fazendo com a ‘Escuta Estudantil’, projeto criado pela Secretaria de Estado da Educação (Seduc), por meio da Secretária Adjunta de Programas e Projetos Especiais (Sappe), com o intuito de ouvir e debater as questões relativas à escola e aos alunos.

“A Escuta Estudantil, na verdade, é o empoderamento do estudante. Ele tem conhecimento, é parte da solução dos problemas da escola. E nenhum movimento para melhorar a qualidade da educação pode acontecer, sem ouvir os estudantes, sem a participação deles de maneira protagonista. A escuta tem o objetivo de ouvir as demandas desses estudantes e discutir junto com eles e tentar resolver, porque a gente acredita que eles têm condições plenas de nos ajudar nesse movimento de tentar melhorar a educação no Maranhão”, pontuou Ismael Cardoso, secretário Adjunto de Programas e Projetos Especiais. Depois de percorrer várias cidades sedes das Unidades Regionais de Educação (UREs) ouvindo 377 líderes de Grêmio Estudantis e de Turmas, a ‘Escuta Estudantil’, que foi iniciada no fim de março, está ouvindo estudantes da URE de São Luís. Nesta segunda-feira (10) foram ouvidos os estudantes dos Centros de Ensino São Cristóvão, no bairro São Cristóvão, e Estado do Pará, na Liberdade.

Nesta terça-feira (11) foi a vez das lideranças estudantis dos Centros de Ensino Vinicius de Moraes (Divinéia), do Estado do Rio Grande do Norte (Radional) e do C.E. Renascença (Renascença). Na conversa os alunos puderam falar das dificuldades enfrentadas nas escolas, assim como dizer o que desejam de melhorias na estrutura física e de ações que possam impactar na qualidade do ensino. Por outro lado a equipe da Seduc apresentou um conjunto de ações desenvolvidas pelo Governo do Maranhão em prol do desenvolvimento da educação pública ofertada pela rede estadual de ensino.

Os alunos também receberam informações sobre como participar de projetos e programas estudantis que promovam cidadania, desenvolvimento educacional e visão político-social e de mundo, como: o ‘Parlamento Jovem Brasileiro’, onde alunos de ensino médio de escolas públicas e particulares podem vivenciar uma jornada parlamentar na Câmara dos Deputados, onde tomam posse e atuam como deputados jovens; o ‘Jovem Embaixador’, entre outros.

Para as lideranças estudantis que participaram da conversa, nesta terça-feira, a escuta é válida e necessária. “Acho que traz um benefício grande, porque muitas pessoas não conhecem a escola de verdade, não sabem os problemas. Então, quando a Seduc vem aqui, eles começam a ver o que é a escola, o que tem que ser ajeitado, o que precisa ser melhorado. É importante ser ouvido”, disse Gustavo Oliveira, do Grêmio, do C.E. Vinicius de Moraes.

“É importante ouvir e ser ouvido. Porque a gente sendo ouvido a gente tem voz. E ser ouvido por pessoas que estão no poder é importante ‘pra’ escola, ‘pros’ gremistas”, disse Brenda Rebeca, Grêmio Estudantil C.E. Vinicius de Moraes.

Em São Luís a Escuta Estudantil deverá percorrer 50 escolas e será encerrada no dia 04 de maio (quinta-feira), com um encontro entre os representantes de Grêmios Estudantis e Líderes de Turmas de todos estado, onde o Secretário de Estado de Educação, Felipe Camarão, estará presente ouvindo e conversando com os estudantes.