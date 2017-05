Projeto “Conhecendo o Detran” trabalha o Maio Amarelo com estudantes de São José de Ribamar

Nesta ça-feira (9), o Departamento Estadual de Trânsito do Maranhão (Detran-MA) recebeu um grupo de 60 estudantes da Escola Municipal Liceu Ribamarense I, da cidade de São José de Ribamar. A visita é parte da programação do Maio Amarelo e foi organizada por meio do Projeto “Conhecendo o Detran”, desenvolvido pela Coordenação de Educação para o Trânsito. Os alunos do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental conheceram os principais setores do Departamento e participaram de brincadeiras educativas.

A visita foi guiada por educadores e personagens criados para levar a mensagem do Maio Amarelo: “Minha escolha faz a diferença”. As crianças viram de perto os setores do Atendimento e Vistoria, puderam observar o movimento no pátio de prova de tráfego para quem vai tirar a carteira de motorista, e, no final do passeio, assistiram a uma palestra lúdica com a palhaça Amarelinha e a fada Bibi.

O chefe da Divisão de Orientação para o Trânsito, Gilmárcio Lopes, falou da importância do projeto: “A educação para o trânsito na infância tem o objetivo de formar cidadãos responsáveis no futuro e fazer multiplicadores. Quando ensinamos a criança sobre o respeito às leis de trânsito, a informação acaba chegando também aos pais, parentes, ao público adulto”.

Os alunos do Liceu Ribamarense têm aula de Educação para o Trânsito entre as disciplinas regulares. Os professores responsáveis pela matéria, Francisco James e Marinedes Pereira acompanharam a visita e se sentiram motivados. “Eu trabalho a disciplina entre as crianças do 1º e 4º ano. Nas minhas aulas, também uso as brincadeiras educativas para ensinar e observo como é grande o aprendizado. Vou levar daqui algumas ideias e deixar a aula ainda mais divertida e eficiente”, disse Marinedes.

“Foi uma manhã proveitosa. Para os meus alunos, que estão entre o 5º e o 9º ano, o papel do Detran está sempre entre os assuntos discutidos, mas poucos já tinham entrado em uma unidade do órgão. O aprendizado evolui muito depois de momentos como esse. A visita também marca o início das atividades da nossa escola com foco no Maio Amarelo”, falou o professor James.