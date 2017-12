Projeção em videomapping emociona espectadores no Natal de Todos no Palácio dos Leões

Um dos pontos altos da abertura do Natal de Todos, nessa sexta-feira (1º), foi a projeção gigantesca e animada realizada nas paredes do Palácio dos Leões. Graças à utilização da técnica do videomapping, os espectadores se encantaram e se emocionaram com ilusões de ótica que criaram neve, cascatas luminosas e fizeram as janelas e portas da construção dançarem como num grande balé tecnológico e de abstração.

“Graças a Deus pude estar aqui para ver, foi muito lindo!”, disse emocionada a psicóloga Núbia Maria Melo de Oliveira. Acompanhada da filha e da neta, ela logo fez planos para trazer o resto da família. “Com certeza vou trazer os outros netos, eles precisam ver”, contou.

A assistente social Lucia Diniz também foi tocada pela projeção, que para ela transmitiu a magia e essência do período festivo. “Foi muito bonito e emocionante, a gente revive toda essa beleza do Natal, vendo essas imagens, a música, tantas pessoas reunidas na praça, nossa cidade precisa disso, com certeza é muito bom”, avaliou.

Videomapping

No total, foram aproximadamente 1.000 m² da fachada do Palácio dos Leões ocupadas por linhas, formas e cores que ganharam vida aos sons que combinaram a típica cultura maranhense, com tradicionais músicas de Natal.

A professora universitária Patrícia Azambuja destacou essas peculiaridades e associou a projeção que cobriu toda a fachada do Palácio a outras vistas fora do país.

“Achei fantástica! Uma ideia muito boa de envelopar o prédio e criar uma projeção adaptada à nossa realidade, à nossa arquitetura, trazendo informações também sobre o folclore. Nunca tinha visto assim um prédio todo coberto em São Luís, dessa forma tinha visto na França, num grande museu”, informou.

Percepção confirmada pelos idealizadores da projeção. Para se ter ideia da tecnologia utilizada, os canhões que durante todo o período de festas projetarão as imagens têm definição de 4k e são semelhantes aos mais modernos utilizadas em grandes festivais de mapping pelo mundo.

De acordo com os designers gráficos que desenharam, animaram e projetaram o videomapping exibido no Natal de Todos, o maior desafio foi alcançar toda a extensão da fachada do prédio.

“São 1000 m² de projeção que envolveu a medição de cada coluna, cada detalhe e que para isso também foi preciso calcular o posicionamento dos canhões, quais obstáculos como as árvores que teriam pelo caminho, mas o resultado é gratificante”, afirmou Murilo Celebrone.

Outro idealizador, Damian Campos, destacou a riqueza de detalhes do Palácio dos Leões. “Com certeza colaborou muito, porque são mais possibilidades que nós temos de brincar com os detalhes”, completou.

Exibição

Para quem não assistiu ou quiser ver de novo, a atração será repetida diariamente durante o período natalino. As exibições de videomapping serão realizadas às 19h e possuem uma hora de duração.