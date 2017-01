Programação do ‘Mais Cultura e Turismo’ de férias começa nesta sexta-feira (6) na Praça Nauro Machado

A programação do ‘Mais Cultura e Turismo’ de férias em São Luís começa nesta sexta-feira (6), na Praça Nauro Machado, centro histórico, com a alegria do grupo ‘Sindicato do Samba’ e o som da DJ Carol Vieira, a partir das 19h. No sábado (7), a Trupe Circense fará a diversão da garotada, na Praça da Lagoa da Jansen (17h) e no domingo (8), a cantora Alessandra Lobo se apresentará no Espigão Costeiro da Ponta D’Areia, ao pôr do sol.

Na Praça Nauro Machado, o Sindicato do Samba apresentará repertório com músicas da cultura popular maranhense, composições autorais, sucessos de artistas locais e da música popular brasileira. Na Praça da Lagoa, a trupe circense, formada por vários artistas que fazem teatro de rua e circo, vão movimentar o sábado com o melhor da programação infantil. E no Espigão Costeiro o fim da tarde de domingo terá a cantora Alessandra Loba que se radicou em São Luís desde 2006 e atualmente é intérprete do Bloco Tradicional Cia do Ritmo e voz feminina da Escola Turma do Quinto.

O ‘Mais Cultura e Turismo’ é promovido pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Cultura e Turismo (Sectur). O objetivo é garantir cultura e lazer a maranhenses e turistas que estejam na Ilha do Amor durante o mês de janeiro. A programação começa nesta sexta-feira (6) e segue até o dia 29 deste mês, sempre às sextas, sábados e domingos, na Praça Nauro Machado (Centro Histórico), Praça da Lagoa e Espigão Costeiro (Ponta d’Areia).

Programação de Férias do ‘Mais Cultura e Turismo’

Sexta-feira (6)

Praça Nauro Machado

19h – DJ Carol Vieira

20h – Sindicato do Samba

Sábado (7)

Praça da Lagoa da Jansen

17h30 – Trupe Circense

Domingo (8)

Espigão Costeiro da Ponta D’Areia

17h – Alessandra Lobo