Programação de Pré-Carnaval anima foliões em vários pontos de São Luís

Com programação diversificada em vários pontos de São Luís, o pré-carnaval deste fim de semana, preparado pela Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (Sectur), promete reunir centenas de brincantes até o próximo domingo (5). Além da vasta programação cultural, o Governo do Estado garantirá infraestrutura com banheiros químicos e segurança para os brincantes.

A programação começa nesta quinta-feira (2), no Centro Histórico de São Luís, com samba animado pelos grupos Magia, Sindicato do Samba e Samba do Vandico. Os shows começam a partir das 18h no ‘Canto do Samba’, na esquina da Rua Portugal com Estrela.

Na sexta-feira (3), a animação começa, às 18h, na Praça Nauro Machado. Na programação, que se estende até o início da madrugada, os foliões poderão aproveitar shows de blocos tradicionais e organizados como Kambalacho do Ritmo, Príncipe de Roma, Fuzileiros da Fuzarca e Abibimã, além de muita animação com o Tambor de Crioula de São Benedito de Maria Sardinha e Show das Sirigaitas. No mesmo dia, o Ceprama receberá Shows da Liga das Escolas de Samba de São Luís, a partir das 18h.

Já no sábado (4), os foliões poderão aproveitar programação variada na Praça dos Catraieiros, coração do Centro Histórico, com blocos, grupos de Tambor de Crioula e Bandas Tradicionais do carnaval da cidade. Entre as atrações que começam a se apresentar às 18h, blocos ‘Os Feras’, ‘Jegue Folia’, ‘Madrilenhos’ e a escola de samba ‘Favela do Samba’.

No domingo (5), o Espigão da Ponta d’Areia receberá show do cantor Djalma Chaves, com repertório especial de marchinhas, a partir das 19h. Na Praça da Saudade, blocos tradicionais, músicos e grupos de Tambor de Crioula encerram a programação do fim de semana.

Segurança e Conforto

Em parceria com a Prefeitura de São Luís, o Governo do Maranhão planejou com antecedência as ações de apoio que vão garantir conforto no acesso e segurança nos locais e pontos de concentração das brincadeiras pré-carnavalescas.

Além do Policiamento Militar do Maranhão (PMMA), o efetivo do Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão (CBMMA) estará à disposição da população, que também contará com os trabalhos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Blitz Urbana e Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte (SMTT).

Segundo do comandante do Policiamento Metropolitano, coronel Pedro Ribeiro, todo esse efetivo garantirá tranquilidade para a população e brincantes. “Temos certeza que a união de esforços entre todos esses agentes garantirá que tudo saia a contento nos pontos onde serão realizadas as atividades de pré-carnaval”.

PROGRAMAÇÃO COMPLETA

Dia 02 de fevereiro (Quinta-feira) – Canto do Samba, Centro Histórico

18h às 19h – Grupo Magia

19h às 20h – Sindicato do Samba

20h às 21h – Samba do Vandico

Dia 03 de fevereiro (Sexta-feira) – Praça Nauro Machado, Centro Histórico

18h às 19h – Onimira

19h às 20h – Fuzileiros da Fuzarca

20h às 21h – Bloco Tradicional Kambalacho do Ritmo

21h às 22h – Bloco Tradicional Príncipe de Roma

22h às 23h – Bloco Abibimã

23h às 00h – Tambor de Crioula de São Benedito de Maria Sardinha

Das 00h à 1h00 – Show As Sirigaitas

Dia 04 de fevereiro (Sábado) – Praça dos Catraieiros, Centro Histórico

Das 19h00 às 20h00 Banda Carnaboi

21h00 Escola de Samba Favela do Samba

22h00 Os Madrilenhos

23h00 Bloco Os Feras

00h00 Jegue Folia

Dia 04 de fevereiro (Sábado) – Ceprama

18h às 00h Show das Escolas da Liga de Samba de São Luís.

Domingo – Praça da Saudade, Madre Deus

18h às 19h – Show Carlos Gomes

19h às 20h – Show Abiyeye Maylo

20h às 21h – Bloco Tradicional os Diplomatas

21h às 22h – Bloco Tradicional Os Gladiadores

22h às 23h – Tambor de Crioula de mestre Leonardo

23h às 00h – Show Nivaldo Santos

Domingo – Espigão Costeiro, Ponta D’Areia

Das 18h às 19h – Show Djalma Chaves – Marchinhas