Programação de Natal em São Luís terá shows, teatro e espetáculos infantis

Numa programação que inicia em 1º de dezembro e se estende até o dia 22, o Governo do Maranhão vai levar a turistas e maranhenses uma diversidade de atrações no período natalino em vários pontos turísticos e históricos de São Luís. Artistas maranhenses farão shows e apresentações teatrais, além de espetáculos infantis, como o Pãozinho com Ovo, da Santa Ignorância Companhia de Artes.

A peça, que já é sucesso no Maranhão e em alguns estados brasileiros, será adaptada para o público infantil, mas segue os mesmos motes do original, que mostra o contraste de hábitos e costumes existentes entre uma moradora da periferia e uma alpinista social. Os personagens representam no palco o sotaque e os hábitos típicos dos maranhenses de forma engraçada e descontraída.

Outra novidade será a apresentação do espetáculo Mariazinha e o Seu Sonho de Natal, no qual trata do grande questionamento infantil acerca do período natalino. A questão central é: Papai Noel existe?

A resposta será desenvolvida na trama que conta a história de três amigos que moram em uma comunidade muito humilde, onde a personagem principal (Marazinha) vive sonhando em um dia realizar o sonho de conhecer o Papai Noel. Porém, esse sonho passa a ser questionado por seus amigos, deixando-a muito triste, mas sem perder a esperança. Até que, para surpresa de todos, o bom velhinho surge misteriosamente trazendo na bagagem, além dos presentes, uma emocionante mensagem para todas as crianças, que é nunca deixar de acreditar em seus sonhos.

A peça é produzida pela Companhia Cambalhotas, com a participação da atriz Anne Rabelo, que interpreta a Mariazinha; de Jefferson Gama, como o Bola 7; de Berg Martins, como Juquinha; e com a direção de Edson Lima.

Para o diretor, a oportunidade de desenvolver um projeto com apoio e incentivo do Governo do Maranhão é uma grande satisfação: “Ficamos honrados em poder contribuir e abrilhantar o espirito natalino, renovando a esperança de todos que poderão assistir a esse maravilhoso e emocionante espetáculo”.

Para a família

“Estamos muito felizes em poder levar entretenimento para a população, pois estamos trabalhando para que a nossa programação seja para toda família. Este ano nós estamos ampliando os pontos, com a inclusão da APA do Itapiracó e a Vila Gorete”, diz o secretário de Estado de Cultura e Turismo (Sectur), Diego Galdino.

“Nós pensamos em um projeto para que a comunidade pudesse interagir nos espaços públicos. No Natal e no Ano Novo não tem sido diferente. Começamos a realizar eventos em 2015 e a inserir a tradição de enfeites natalino em diversos espaços para que a população possa contemplá-los junto com os nossos irreverentes artistas ”, acrescenta.

A celebração da programação do Natal de Todos edição de 2017 começará no Palácio dos Leões, a partir do dia 1º de dezembro, com a exibição de vídeos em superfícies de concreto, trazendo temas natalinos e elementos da cultura de São Luís, transformando o espaço público em obra de arte digital.

Outros pontos do período natalino serão a Área de Preservação Ambiental Itapiracó, a Pracinha da Lagoa, Forte de Santo Antônio, Igreja da Sé e Vila Gorete.

Programação

Palácio dos Leões – sextas

1º de dezembro

19h – Cerimônia de abertura, fogos , acendimento das luzes, chegada do Papai Noel

20h – Vídeomapping com Coral Infantil “Amor e Vida”

20h30 – Natalina da Paixão

08 de dezembro

18h – Papai Noel

19h – Reizado Folia de Natal

15 de dezembro

18h – Papai Noel

19h – Espetáculo Teatral : Mariazinha e seu sonho de Natal

APA Itapiracó – sábados (infantil)

02 de dezembro

19h – Cerimonia de abertura, fogos , acendimento das luzes, Casa do Papai Noel

Coral Infantil ‘Paz e Bem’

20h – Auto Natalino do Anjo da Guarda

09 de dezembro

18h – Papai Noel

19h – Reizado Folia de Natal

16 de dezembro

18h – Papai Noel

19h – Show infantil ( Banda Vagalume )

Pracinha da Lagoa – sábados

02 de dezembro

19h – Cerimonia de abertura, fogos , acendimento das luzes, Casa do Papai Noel

Coral Infantil Angelus Vox

20h – Espetáculo teatral: Natal de Mariazinha

09 de dezembro

18h – Papai Noel

19h- Show Infantil ( Banda Vagalume )

16 de dezembro

18h- Papai Noel

19h – Espetáculo teatral Pãozinho com Ovo

Forte Santo Antônio – domingo

03 de dezembro

19h Cerimônia de abertura, fogos , acendimento das luzes, Casa do Papai Noel com Coral Infantil UIRAPURU

20h – Natalina da Paixão

Igreja da Sé

22 de dezembro

19h – Cortejo de Corais e Cantata Natalina

21h Vídeo Map ( em frente ao Palácio)

Vila Gorete – sábado

23 de dezembro

19h – Chegada do Papai Noel – Coral Infantil PAZ E BEM- foto lembrança

21h – Show Infantil ( Banda Unidunite )

Queimação de Palhinha – sábado

CCPDVF

06 de janeiro

18h – Reizado folia de natal