Programa ‘Mais Renda’ beneficia trabalhadores de quatro municípios maranhenses de Menor IDH

Ofertar a centenas de trabalhadores informais do Maranhão,a oportunidade de uma vida mais digna, por meio da qualificação profissional e da estruturação dos seus micro empreendimentos. É com esse objetivo que o Governo do Estado tem desenvolvido o Programa de Inclusão Sócioprodutiva –Mais Renda em diversos municípios do Maranhão incluindo municípios de Menor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) como Araioses, Santo Amaro, Primeira Cruz e Água Doce.

Coordenado e executado pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social (Sedes), o ‘Mais Renda’ beneficiou, apenas em São Luís, 400 vendedores ambulantes de lanches em 2015, ano em que foi implantado. Agora, com a ampliação do programa, a ação já está atendendo, também, profissionais do ramo da beleza da Grande Ilha e de alguns municípios apontados como os de Menor IDH, onde, para cada um, foram destinadas 25 vagas para os trabalhadores do ramo alimentício.

“Estamos trabalhando para que o Mais Renda beneficie, de fato, aqueles que realmente precisam desse olhar mais sensível do Estado. O primeiro ano do Programa foi um sucesso e a grande procura, por parte da população, nos fez querer continuar e ampliar o público alvo. Para este segundo momento, vamos priorizar os municípios de Menor IDH do estado, visando o aumento da renda dos trabalhadores e, consequentemente, melhorando a qualidade de vida deles”, disse o secretário da Sedes, Neto Evangelista.

De acordo com o gestor de Fomento às Atividades Produtivas da Sedes e coordenador estadual do Mais Renda, Fábio Corrêa, os municípios de Timon e São Mateus já finalizaram, esta semana, a etapa de capacitações. Em Codó o cadastramento dos trabalhadores interessados em participar já foi encerrado e, ainda este mês, serão cadastrados os trabalhadores dos municípios de Primeira Cruz, Santo Amaro, Água Doce e Araioses.

“A procura pelo Programa tem sido grande, mas o nosso público é específico. Até amanhã (07) vamos concluir o cadastro nos municípios de Primeira Cruz e Santo Amaro e após essa etapa, vamos analisar todos os dados dos candidatos para, então, chamar apenas aqueles que atendem todas especificações do Programa”, explicou o gestor.

Após a fase de capacitação na área de segurança alimentar, no eixo de humanas e no eixo gerencial, os beneficiários do programa irão receber acompanhando de profissionais na área do direito, contabilidade e nutrição durante um ano, inclusive trabalhando a inscrição deles no Micro Empreendedor Individual (MEI). Para os trabalhadores do ramo alimentício, o Governo entregará carrinhos próprios para a venda de churrasco, cachorro-quente, tapioca ou batata frita, de acordo com a necessidade de cada um, já para a área da beleza, o kit é composto por secadores, chapinhas e lavatórios.

Para Tânia Rodrigues, moradora do município de Primeira Cruz, o programa Mais Renda desperta nos candidatos a expectativa de uma vida melhor, pois, segundo ela, o projeto irá contribuir de forma significativa para que muitas famílias deixem de depender de programas de transferência de renda, e passem a viver apenas com a renda obtida com o próprio trabalho.

“Essa é uma ação muito importante para nós, que trabalhamos por conta própria. O projeto, que contribuirá com capacitação profissional e estruturação adequada para que a gente possa trabalhar, vai ajudar bastante para que a gente consiga administrar nosso empreendimento para que os lucros apareçam e, principalmente, aumentem. Estou muito empolgada e espero ser escolhida para participar, pois tenho certeza que o programa só trará resultados bons para mim e minha familia”, disse a vendedora de lanches, de 42 anos.