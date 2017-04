Programa Mais Produtivo alcança mais de R$ 40 milhões em negócios prospectados

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Indústria, Comércio e Energia (Seinc), em parceria com a Federação das Indústrias do Estado do Maranhão (Fiema), realizou, na última terça-feira (25), mais uma rodada de negócios do programa ‘Mais Produtivo’. Com essa edição, o programa atingiu a marca de 80% de êxito nas 18 rodadas realizadas, mais de 900 empresas atendidas em dois anos e um volume de mais de R$ 40 milhões de negócios prospectados.

A empresa âncora nesta edição foi a Raízen, que está selecionando fornecedores maranhenses para a implantação de um centro de distribuição de combustíveis em São Luís.

Com a presença de 45 empresas pré-selecionadas de acordo com as demandas solicitadas, o evento ocorreu das 8h às 19h.

O ‘Mais Produtivo’ visa dar, de forma democrática, oportunidade às micro e pequenas empresas instaladas no Maranhão, ampliando o acesso a novos mercados. Para o secretário estadual de Indústria e Comércio, Simplício Araújo, as rodadas promovidas pelo governo Flávio Dino se firmam como o melhor custo benefício para quem quer criar negócios, fazer networking e ampliar sua rede de contatos. “No passado, as empresas do Maranhão ficavam sabendo dos investimentos apenas quando as empresas de outros estados já estavam contratadas. Agora, as empresas conhecem e dialogam, com transparência, com os empreendimentos, antes do início da construção”, destacou.

Para Paulo Maia, gerente de projetos da Raízen, a rodada do Mais Produtivo é uma ação importante do Governo do Estado, que dá oportunidade para que as empresas possam conhecer todo o potencial dos empreendedores locais. “A rodada serviu não só para viabilizar possíveis negócios para a construção do terminal de combustíveis em São Luís. A ponte que estamos desenvolvendo com as empresas vai viabilizar negócios dentro do estado do Maranhão. Estamos vendo essa oportunidade como uma troca de experiência para que essas empresas possam avançar além das fronteiras do estado, em outros projetos que estão sendo desenvolvidos pelas Raízen”, finalizou.