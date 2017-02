Programa “Mais Extensão” inicia 2ª operação de campo no Estado do Maranhão

O Programa Institucional “Mais Extensão Universitária” da Universidade Estadual do Maranhão (UEMA) iniciou a 2ª operação de campo desenvolvendo ações em 20 municípios de menor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do Maranhão. A 2ª operação será realizada entre janeiro e julho de 2017, com o envolvimento de mais de 40 profissionais e 185 alunos bolsistas da UEMA.

De acordo com o Edital, o Programa será executado em quatro operações semestrais, de janeiro de 2016 a janeiro de 2018, podendo os projetos serem desenvolvidos entre 18 e 24 meses, ou seja, alguns projetos serão desenvolvidos em três e outros em quatro etapas, culminando a última etapa em janeiro de 2018. Dez Centros e Campi da Instituição tiveram 43 projetos aprovados nesse Programa, são eles: CECEN/São Luís, Campus Caxias, Campus Bacabal, CCA/São Luís, Campus Timon, Campus Barra do Corda, CCSA/São Luís, CCT/São Luís, Campus Balsas e Campus Santa Inês.

O Reitor da UEMA, Gustavo Pereira da Costa, destacou que o Programa é um avanço na política de extensão da Universidade: “Desde o lançamento do edital do “Mais Extensão”, em Dezembro de 2015, fomos surpreendidos positivamente pela comunidade universitária com um número significativo de projetos. O Programa marca o ineditismo da ação da UEMA dentro da consolidação de uma política mais efetiva da extensão universitária. Esse é um traço marcante e necessário da nossa universidade”.

A assessora do “Mais Extensão”, Geusa Dourado destacou que os projetos desenvolvidos nessa 2ª operação, são os mesmos projetos aprovados, porém com didáticas e metodologias especificas, de acordo com a necessidade de cada comunidade ou escola, conforme o objetivo de cada projeto. “A primeira etapa gerou muita expectativa, pois envolveu 43 projetos, com 42 coordenadores em 20 municípios e aproximadamente 200 alunos bolsistas da UEMA, diretamente”. E enfatizou, “a primeira etapa foi primordial para que os professores tivessem conhecimento da dimensão dos impactos de cada projeto, em cada um dos municípios de menor IDH. A partir de agora, os professores aumentarão o raio de públicos a serem atendidos, adequando as necessidades e melhorias de cada projeto, levando em consideração o primeiro ano de desenvolvimento”.

Programa Mais Extensão

O “Mais Extensão” abrange três dimensões básicas do desenvolvimento humano: produção/renda, educação e saúde. Dos 43 projetos aprovados, 11 foram da área da saúde, 21 da educação e 11 de produção e renda. O Programa vem proporcionando a participação da comunidade acadêmica no desenvolvimento de projetos de extensão em municípios de menor IDH do Maranhão.

O Índice de Desenvolvimento Humano é uma medida resumida do progresso em longo prazo em três dimensões básicas do desenvolvimento humano: renda, educação e saúde. As ações têm por objetivo promover a superação da extrema pobreza e das desigualdades sociais no meio urbano e rural, por meio de estratégia de desenvolvimento territorial sustentável.

O “Mais Extensão” é realizado por meio da Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Estudantis (PROEXAE), em parceria com Secretaria de Estado de Direitos Humanos e Participação Popular (SEDIHPOP); Secretaria de Estado Extraordinária da Juventude – SEEJUV; VALE; Fundação de Apoio ao Ensino Pesquisa e Extensão – FAPEAD; Fundação de Amparo à Pesquisa e Desenvolvimento Científico do Maranhão – FAPEMA; e Secretaria de Segurança.

Projetos Desenvolvidos:

Sistema de Aquaponia: uma integração de peixes e hortaliças na melhoria do IDH

O “Sistema de Aquaponia” é um consórcio entre a aquicultura e a hidroponia, através de um tanque de criação e abastecimento dos peixes e uma cama de cultivo orgânico, em que possibilita uma produção mais rápida, diminuição de custos e maior rentabilidade, a partir de um consumo reduzido de água. Esse processo, pode ser adequado com materiais da própria região na produção de peixes e hortaliças para melhorar sensivelmente a vida do produtor.

Este projeto está sendo desenvolvido no município de Santana do Maranhão e, na 2ª operação de campo, será realizada a instalação de um tanque de criação e abastecimento de peixes e uma cama de cultivo orgânico,no povoado de Bacuri,para a execução do projeto.

De acordo com o coordenador do projeto, Eduardo Rodrigues,o sistema de Aquaponia será montado e adaptado para servir de exemplo para os municípios que fazem parte do Programa Mais IDH do Governo Estadual, oferecendo uma estrutura de fácil montagem e manutenção pelas pessoas ou grupos organizados. “Percebemos que, pela Aquaponia, conseguimos integrar vários valores, como a diminuição de custos e rentabilidade que permite ao pequeno produtor a facilidade com o manejo e a técnica, e também,o entendimento das deficiências e das necessidades nutricionais para o cultivo dos produtos ofertados. É uma colaboração efetiva ao Plano Mais IDH, do governo do Estado, no que diz respeito ao desenvolvimento regional, a intersetorialidade e a integração de políticas”.

O “Sistema de Aquaponia: uma integração de peixes e hortaliças na melhoria do IDH” foi recentemente, premiado pela revista Hidroponia, na categoria – Destaque Social. Além do coordenador, professor Eduardo Rodrigues, o projeto está sendo desenvolvido pelos alunos: Diego Marques Soares – Engenharia de Pesca; Cândido Bastos Neto – Engenharia Agronômica e Eduardo Queiroz – Zootecnia.

Projeto Gestão Democrática da Escola Pública

É um projeto que aproxima toda a comunidade, com o intuito de colaborar com o planejamento, a organização e a gestão das escolas, a partir do princípio participativo e democrático. É desenvolvido, em cima de oficinas e atividades práticas, para a montagem de um documento abrangente e completo, gerando uma formação continuada e a qualificação dos gestores.

De acordo com o coordenador do projeto, Fernando César dos Santos, “o objetivo primordial, é dar uma resposta para os municípios participantes e para o governo do Estado, e dar um retorno para a Universidade das condições de vida daquela população. O projeto vai sendo adequado de acordo com as necessidades de cada escola, isso que é o diferencial da extensão, permite ter uma abrangência maior e ser moldado de acordo com cada necessidade, com resultado significativo para todos”.

O projeto está sendo desenvolvido no município de Santo Amaro, por quatro alunos do curso de Pedagogia, em sete escolas da rede municipal e recentemente, foi apresentado e divulgado nacionalmente na revista do III Congresso Nacional de Educação – CONEDU, realizado em Natal.