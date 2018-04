Programa Escola Digna é elogiado na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos

O trabalho feito na educação pela gestão Flávio Dino à frente do Governo do Maranhão foi elogiado em conferência na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, realizada na manhã desta sexta-feira (6).

Durante o painel “O Brasil do amanhã: como construir um país inclusivo, sustentável e desenvolvido?”, Alexandre Padilha, ex-ministro da Saúde, reconheceu a importância do programa. “É um trabalho magnífico o que o Flávio Dino faz com o Escola Digna no Maranhão. É a recuperação da qualidade da infraestrutura das escolas do nosso país”, afirmou.

No mesmo painel, o também ex-ministro Ciro Gomes enalteceu os resultados alcançados pela gestão Flávio Dino na educação. “É o melhor governador do país. Paga o melhor salário do país para professores, quase o dobro do que São Paulo paga. A maior emergência da agenda do país é a educação”, assegurou.

Flávio Dino está em Boston, nos Estados Unidos, para palestrar sobre a experiência de gestão pública do Governo do Maranhão, na Brazil Conference at Harvard & MIT. O evento objetiva buscar soluções para o futuro do país e reúne mais de 100 palestrantes de grande destaque nacional.