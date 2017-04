Programa Clube de Desconto do Servidor firma 28 novas parcerias

O ‘Clube de Desconto do Servidor’ prossegue firmando novas parcerias e expandindo os benefícios aos servidores públicos estaduais. No mês de março, o programa firmou 28 novas parcerias com estabelecimentos comerciais, em Imperatriz, Açailândia, Estreito, Balsas e São Luís. Desenvolvido pela Secretaria de Estado da Gestão e Previdência (Segep), por meio da Superintendência de Valorização e Acompanhamento do Servidor, o programa favorece aos mais de 110 mil servidores estaduais (ativos e inativos), além dos seus dependentes.

Dentre as novas adesões ao Clube, estão 11 empresas. Em Imperatriz: Tok Bolsas, com 3 unidades; Salão Maria Bonita, com 1 unidade; Planet Bolsas, com 2 unidade; Shop do Pé, com 1 unidade; Laboratório Renato Freire, com 3 unidades; Myrelly Calçados, com 1 unidade; Ótica Maia, com 3 unidades; e Academia Radical, com 4 unidades. Em Açailândia: Planet Bolsas, com 1 unidade; Papelaria Açailândia, com 1 unidade; Clínica Odontológica, com 1 unidade, e o Instituto de Educação Profissionalizante. Em São Luís: Ótica Maia, com 4 unidades. Em Balsas e Estreito: Ótica Maia, com 1 unidade em cada cidade.

A secretária de Estado da Gestão e Previdência, Lílian Guimarães, comemora o sucesso das novas parcerias. “Estamos muito satisfeitos com as novas adesões ao Clube de Desconto do Servidor. Contamos, atualmente, com empresas parceiras, dos mais diversos segmentos, em 73 municípios maranhenses, o que demonstra a confiança e a credibilidade que os empresários estão depositando no programa”, afirmou.

Além de gerar economia para o servidor, o Clube de Desconto também movimenta a economia nos municípios, promovendo ganhos para as empresas parceiras locais. “A meta é dar continuidade à expansão do Clube, iniciada em 2016. Para isso, a equipe técnica da Segep está em constante contato com empresas dos mais diversos ramos, a fim de atrair parceiros e valorizar os servidores. Os próximos municípios a serem visitados, com esse objetivo, serão Caxias e Timon”, comentou a secretária adjunta de Gestão de Pessoas da Segep, Adryany Ferreira.

Com o acerto das parcerias, os servidores públicos ativos e inativos do Poder Executivo Estadual – efetivos, comissionados, aposentados e pensionistas (dependentes também terão direito ao desconto, caso seja de interesse da empresa parceira) – poderão obter descontos, na aquisição de produtos e serviços dos estabelecimentos, mediante apresentação do último contracheque, carteira de identidade ou identidade funcional.