Professores visitam museus para inclusão de atividades culturais na programação do ano letivo

Espaço de construção de conhecimento, os museus e as escolas têm em comum a possibilidade de criar diálogos e ampliar repertório. Com essa perspectiva um grupo de 15 professores da Unidade Integrada Escolar Sagarana II, localizada no bairro da Alemanha, São Luís, realizou na sexta-feira (27) visita guiada ao Museu de Arte Sacra, ao Palácio dos Leões e ao Centro de Pesquisa de História Natural e Arqueologia do Maranhão (CPHNAMA). A atividade faz parte da Semana Pedagógica que tem por objetivo planejar o ano letivo da escola.

“Viemos conhecer o circuito cultural para depois incentivarmos nossos alunos a visitarem os museus. É impressionante ver todo esse patrimônio e toda a nossa história”, destacou Cleude Carvalho, gestora da unidade escolar.

A visita foi agendada pela plataforma online Circuito de Visita Cultural, desenvolvida pela Secretaria de Estado da Cultura (Sectur) com o objetivo de incentivar a visita aos museus, teatros, bibliotecas, centros de arte, criatividade, memória e produção artesanal.

“Fiquei maravilhada com tudo que vi e ouvi”, disse a professora de matemática, Lilian Barros, que não conhecia o Museu de Arte Sacra. “Ir ao museu é uma forma de juntar os conhecimentos, o que o aluno aprende em sala de aula ele acrescenta aqui”, finalizou.

Na visita ao Centro de Pesquisa de História Natural e Arqueologia do Maranhão (CPHNAMA), os professores foram recebidos pelo diretor da Casa, o antropólogo Deusdedit Carneiro, que acompanhou a visita e distribuiu material nas áreas de paleontologia, arqueologia e etnologia para aplicação em sala de aula. O Centro mantém exposições temáticas e desenvolve ações voltadas para a educação patrimonial e valorização da memória da sociedade maranhense.

“O Centro recebe em média 18 mil visitas ao ano, a maior parte de alunos de escolas da rede pública de ensino, tanto da Capital como de outros municípios”, informou Deusdedit, que acredita nas relações desses dois espaços institucionais, o museu e a escola, como possibilidades efetiva de aprendizagem.

Agendamento de Visitas

Para agendar as visitas às casas de cultura basta acessar o site da Sectur http://www.sectur.ma.gov.br/ ou ir direto no link cultura.ma.gov.br/circuitocultural. Por meio da ferramenta, gestores escolares e professores poderão encontrar, em um único endereço eletrônico, informações completas sobre todas as Casas de Cultura do Estado.