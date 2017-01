Professores e estudantes apoiam a criação da UemaSul

O projeto de descentralização do ensino superior, que está sendo promovido pelo Governo do Estado, tem entre suas metas levar educação acessível e de qualidade aos maranhenses. A proposta já é uma realidade com a criação da Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão (UemaSul), no sul do Maranhão, com sede em Imperatriz. A instituição tem autonomia pedagógica, administrativa e financeira, atendendo 21 municípios da região. Professores e estudantes apoiaram a iniciativa. A UemaSul, a primeira universidade pública no interior do Maranhão, foi instituída pelo governador Flávio Dino no dia 1º de novembro de 2016.

A consolidação de uma universidade pública na Região Tocantina é um sonho antigo de professores, alunos e da população. Nesta semana, foram empossados os membros da reitoria e firmado termo de cooperação entre a UemaSul e a Universidade Estadual do Maranhão (Uema). Está em elaboração o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e o Projeto Pedagógico Institucional (PPI), que vão estabelecer as diretrizes norteadoras das ações da instituição. A UemaSul inicia oferecendo 13 cursos em três centros de ensino.

“A UemaSul é a materialização de um dos mais importantes projetos para a Região Tocantina; significa o cumprimento de uma das principais diretrizes do governo, que é regionalizar e democratizar o acesso aos serviços públicos. Esse é um dos princípios das ações governamentais na área da educação superior”, ressaltou o secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Informação (Secti), Jhonatan Almada. A Secti é o órgão coordenador da política de educação superior do Maranhão.

Professores e estudantes avaliaram a importância da instituição para o ensino universitário e ampliação dos projetos de pesquisa e extensão, considerando as realidades locais. “Foi um grande ato do Governo do Estado que atende a nossa expectativa com a regionalização do ensino e melhores possibilidades para a pesquisa e extensão”, enfatizou a reitora da UemaSul, Elizabeth Nunes Fernandes.

O vice-reitor Expedito Barroso avaliou a iniciativa como um grande desafio na definição da política de ensino superior da região. “Hoje, temos uma estrutura que nos habilita à universidade no contexto do desenvolvimento com sustentabilidade”.

A pró-reitora de Gestão e Sustentabilidade Acadêmica, Regina Célia Costa Lima, destacou a importância da UemaSul. “A universidade veio para acrescentar desenvolvimento regional e ao Maranhão. Estamos muito felizes com a implantação da Uemasul que é um avanço pelas possibilidades de ampliação dos cursos e do estabelecimento de parcerias. São novas oportunidades para toda a região”, avaliou.

A pró-reitora integrou o processo de transição, no qual docentes, alunos e os servidores definiram, em conjunto, as metas para a nova instituição. “Realizamos um amplo trabalho na busca de convênios e na projeção da universidade que queremos. Foi trabalhoso, mas gratificante e agradecemos ao governador Flávio Dino por essa oportunidade de construir a educação superior da nossa região”.

Entendimento semelhante é partilhado pela estudante de Letras e presidente do Diretório Acadêmico, Valquíria Lima. “A UemaSul significa mais liberdade, pois era muito complicado estarmos submetidos à capital. É um desejo concretizado e um leque de oportunidades abertos para toda a comunidade acadêmica da nossa região. Acreditamos no potencial da UemaSul e no compromisso de todos para somar no êxito dessa instituição”, enfatizou.

A implantação da UemaSul representa um grande marco para a região, segundo a pró-reitora de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, Aline da Silva. “Temos a responsabilidade de estimular e dar suporte e apoio à pesquisa científica da região. Com a nossa pró-reitoria independente ganhamos autonomia e vamos fortalecer a parceria com a Uema e demais instituições do país. É uma honra, muito gratificante e recompensador fazer parte deste projeto e poder contribuir efetivamente para a região”, destacou.

Aguardada há mais de 30 anos pela comunidade acadêmica da Região Tocantina, a autonomia universitária se tornou realidade e vai ampliar as oportunidades de pesquisa e de extensão. “Era o que faltava para a educação no nosso município. A UemaSul será a instituição na qual a pesquisa e a extensão vão proporcionar todos os subsídios para solução de problemas da comunidade, iluminando os projetos socioeconômicos e sociais locais”, disse a docente do campus da Uema em Imperatriz, professora Iolanda Eulina de Sousa Cortez.