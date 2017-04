Professores e alunos ajudam a construir plano para melhorar educação do Maranhão

Quando se fala no Plano Mais Ideb, nem todos sabem que a estratégia para melhorar a educação no Maranhão envolve muito mais do que técnicos e especialistas. A construção do plano conta com a colaboração direta de alunos e professores, por meio de diálogos e iniciativas feitos pelo Governo do Estado. O plano é fruto de esforço de gestão e aplicação de recursos que priorizam a educação. Com ele, o Maranhão dá mais um passo para a ampliação da qualidade do processo de ensino-aprendizagem.

O Plano Mais Ideb é formado por um conjunto de ações estratégicas que têm como objetivo melhorar os indicadores educacionais, com mobilização de toda a comunidade escolar. O foco é a formação continuada dos professores e a equiparação dos indicadores de aprovação aos de aprendizagem.

O Ideb é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, criado em 2007, pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), composto por indicadores educacionais que medem o desempenho dos estados e municípios com base no resultado da prova Brasil (para Ensino Fundamental nas escolas de ensino médio de todo o Brasil) e do SAEB (Sistema Nacional de Educação Básica que passará a ser aplicado em todas as Escolas de Nível Médio).Diálogo democrático

Por meio das Escutas Pedagógicas, a Secretaria de Estado da Educação (Seduc), coordenadora do Programa Mais Ideb, promoveu diálogo com todos os professores da Rede. As escutas serviram como base para a elaboração das estratégias usadas agora nas ações do Programa. Uma das ações já em curso é a formação continuada de mais de 3 mil professores da Rede Estadual. Iniciadas no último dia 03 de abril, elas seguem até o dia próximo dia 20 em todas as Unidades Regionais.

O processo democrático para melhoria dos indicadores educacionais do estado também leva em consideração a opinião dos alunos. Com Caravanas percorrendo simultaneamente diversas regiões do Estado, as Escutas Estudantis colaboram para o aprimoramento dos mecanismos de monitoramento e avaliação do Programa.

Outra dimensão democrática que deverá apoiar a Força Tarefa do Mais Ideb é a criação do Comitê do Ideb, formado por gestores das Unidades Regionais de Educação (UREs), professores, técnicos e pontos focais em todas as 816 escolas da rede, com o compromisso de avaliar permanentemente o Plano.

Ações

“O Mais Ideb é formado por um conjunto de ações estratégicas, com medidas que vão desde a garantia de professor na sala de aula, com concurso público, ampliação de jornada e concursos de remoção, melhorando a gestão do corpo docente da rede”, explica o secretário de Educação, Felipe Camarão ao detalhar as ações do Plano.

Ele acrescenta que ainda há monitoramento do Censo Escolar; ações para diminuir os índices de abandono e reprovação; formação para os professores de Língua Portuguesa e Matemática; acompanhamento intensivo às escolas; realização de simulados e oficinas de redação, visando elevar a proficiência, e incentivo às escolas com bom desempenho em avaliações nacionais.

A Seduc está implantando mecanismos mais eficientes para o preenchimento de dados encaminhados ao Ministério da Educação (MEC) com relação ao Censo Escolar. Aprimorar os procedimentos de registros dos estudantes é importante no processo de avaliação dos indicadores que compõem o Ideb. A Secretaria formou uma equipe de acompanhamento para orientar os gestores.Os investimentos em educação já resultaram na melhoria do desempenho escolar dos estudantes da Rede Estadual. Em 2015, o Maranhão obteve o melhor resultado do Ideb da série histórica, que foi 3,1, e está a 0,2 ponto de alcançar a meta estabelecida pelo MEC para o Ensino Médio.

Valorização dos professores e melhoria da rede física

Nos dois primeiros anos de gestão, o governador Flávio Dino priorizou a melhoria da política salarial e das condições dos profissionais da educação, garantindo a segunda melhor remuneração salarial do país para os professores.E, a partir de maio, os professores da rede estadual em início de carreira terão o maior salário do Brasil.Além da valorização salarial docente, o Governo do Estado implantou o maior programa de reconstrução, reforma e ampliação da rede física. Até o final do primeiro semestre de 2017 serão 574 escolas reconstruídas ou reformadas. O Governo trabalha para que até o final da gestão Flávio Dino, todas a escolas da Rede tenham passado por algum tipo de intervenção para a melhoria da infraestrutura das escolas.“São inúmeras ações concretas que estão por todo o Estado, garantindo o acesso, permanência e a escolaridade, sobretudo daqueles esquecidos por décadas e décadas de abandono,” conclui Felipe Camarão.